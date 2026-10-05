Descarta PT postular a Tatiana Clouthier a Nuevo León; “Morena se expresó”: Geovanna Bañuelos

Tatiana Clouthier anuncia movimiento rumbo a comicios del 2027 (Comperece Tatiana Clouthier ante la Comisión de Economía del Senado de la República./Galo Cañas)

El Partido del Trabajo descartó la posibilidad de postular a Tatiana Clouthier como su coordinadora estatal en Nuevo León luego de que Morena se inclinara por la ex priista Clara Luz Flores para ese cargo lo que ha generado diversos cuestionamientos de la ex secretaria de Economía con Andrés Manuel López Obrador.

La vice coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos recalcó que el aspirante a coordinador de su partido para Nuevo León es el diputado, Jesús Elizondo pues Cloithier decidió medirse en el proceso interno de Morena de la cual es militante y ese partido se expresó a favor de Clara Luz Flores.

“La respetamos , es militante de Morena, ella acudió a su proceso interno y Morena se expresó”, sentenció la petista al cerrar prácticamente la puerta a Tatiana Clouthier, quien la víspera anunció un nuevo movimiento rumbo a los comicios del 2027.

Tras cuestionar la decisión de Morena de designar a Clara Luz Flores como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Clouthier anunció este domingo la creación del movimiento ciudadano Todos con Conciencia rumbo al proceso electoral de 2027.

El anuncio ocurre días después de que Morena definiera a Clara Luz Flores para encabezar los trabajos del partido en Nuevo León, tras un proceso interno en el que también participaron Tatiana Clouthier, Andrés Mijes, Blanca Judith Díaz, Felipe de Jesús Cantú y Waldo Fernández.

Clouthier aseveró que existe inconformidad entre integrantes de su grupo por la decisión tomada por Morena y sostuvo que la persona que quedó al frente de la coordinación estatal no representa los valores bajo los cuales, fueron convocados a participar en el proceso.

“El partido se equivocó”, afirmó Clouthier al referirse a la determinación de Morena e insistió en que integrantes de su equipo se sienten traicionados por el resultado.

Explicó que el movimiento Todos con Conciencia buscará trabajar por la transformación de Nuevo León desde una perspectiva ciudadana y no tendrá como objetivo la búsqueda de cargos públicos.

En su mensaje, la exsecretaria de Economía n escribió que Nuevo León no merece ser entregado y llamó a impulsar una “revolución de las conciencias” aunque reiteró su respaldo a la presidenta y al proyecto de la Cuarta Transformación.