Conagua implementa seis operativos para atender emergencias por lluvias en cinco estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene seis operativos de atención a emergencias ocasionadas por las intensas lluvias registradas en distintas regiones del país, con acciones de bombeo, desazolve y limpieza de infraestructura hidráulica.

Los trabajos se desarrollan principalmente en Baja California Sur, Tamaulipas y Veracruz, donde las precipitaciones han incrementado los niveles de agua y generado riesgos de inundaciones. En conjunto, las acciones benefician a más de 40 mil personas.

En Comondú, Baja California Sur, Conagua implementa desde finales de septiembre dos operativos: uno para el desalojo de agua y otro para la limpieza de infraestructura de desagüe.

Mediante el primer operativo se han desalojado casi 65 mil metros cúbicos de agua, mientras que en las labores de limpieza se han atendido mil 200 metros de ductos, con lo que se busca reducir los riesgos de inundaciones por desbordamientos de drenajes. Estas acciones benefician a aproximadamente 6 mil 500 habitantes.

En Loreto, desde el 2 de octubre se llevan a cabo trabajos de limpieza y desazolve de drenajes para facilitar el manejo de las aguas pluviales y disminuir el riesgo de desbordamientos. Hasta ahora se han intervenido mil 300 metros de ductos de desagüe.

En Pánuco, Veracruz, continúan las acciones de bombeo iniciadas el 18 de septiembre para reducir y mantener bajo control los niveles de los canales de la planta de bombeo El Moralillo, afectados por las lluvias intensas.

Hasta el momento se han desalojado más de 494 mil 600 metros cúbicos de agua, en beneficio de un estimado de 12 mil personas.

Por otra parte, en Ciudad Madero, Tamaulipas, se mantiene desde el 26 de septiembre un operativo para retirar agua anegada. Las brigadas han desalojado casi 64 mil 900 metros cúbicos, en apoyo de alrededor de 6 mil habitantes.

En Matamoros, las labores comenzaron el 4 de octubre y hasta ahora se han bombeado casi 5 mil 600 metros cúbicos de agua, con beneficio para aproximadamente 16 mil habitantes.

Además de la atención a las emergencias, Conagua mantiene operativos para apoyar a gobiernos estatales y municipales en la conservación y mejora de los servicios de agua potable y drenaje.

En General Simón Bolívar, Durango, continúa desde el 10 de agosto el suministro de agua potable mediante carros tanque. Hasta ahora se han distribuido más de un millón 900 mil litros, en beneficio de más de 9 mil 600 personas.

En Mocorito, Sinaloa, permanece activo desde el 17 de junio un operativo para extraer agua destinada a la población. Los trabajos han permitido bombear más de 731 mil 150 metros cúbicos, en apoyo de más de 8 mil habitantes.

En Toluca, Estado de México, las brigadas mantienen las labores para desalojar agua acumulada por las lluvias torrenciales. Hasta el momento se han bombeado casi 13 mil 700 metros cúbicos, en beneficio de más de 9 mil 200 personas.

Asimismo, Conagua realiza trabajos de desazolve y limpieza de infraestructura de drenaje en San Martín Texmelucan, Puebla; Tampico, Tamaulipas, y Huatusco, Veracruz. En estos tres municipios se han limpiado 24 mil 209 metros de ductos, en beneficio de más de 61 mil habitantes.

El Gobierno de México señaló que continuará apoyando a las autoridades estatales y municipales ante las emergencias provocadas por las lluvias, así como con acciones destinadas a mantener y mejorar los servicios de agua potable y drenaje, particularmente en las zonas con mayor vulnerabilidad hídrica.