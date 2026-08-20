Aseguran 120 kilos de pastillas de fentanilo durante operativo en Mexicali

Autoridades mexicanas aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo durante un operativo realizado en Mexicali, Baja California, como parte de una acción relacionada con un grupo delictivo conocido como “Los Rusos”.

El operativo fue resultado del intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), así como de trabajos de inteligencia e investigación realizados por autoridades mexicanas. De acuerdo con la información difundida por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.

Las instituciones realizaron una acción operativa en un inmueble ubicado en Mexicali, el cual, según la información oficial, estaría relacionado con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”. Durante las acciones, los elementos de seguridad localizaron y aseguraron aproximadamente 120 kilos de pastillas de fentanilo, cantidad que, de acuerdo con las autoridades, equivale a más de 4 millones de dosis.

Además de la droga, durante el operativo también fueron asegurados un arma de fuego y varios vehículos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones. El aseguramiento representa uno de los resultados obtenidos mediante los trabajos de inteligencia y coordinación entre instituciones de seguridad mexicanas y autoridades de Estados Unidos.

La información señala que el intercambio de datos con la DEA permitió fortalecer las investigaciones relacionadas con actividades delictivas en Mexicali. A partir de estos trabajos se logró ubicar un inmueble presuntamente relacionado con actividades de una organización criminal.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre diferentes instituciones es importante para combatir a los grupos dedicados al tráfico de drogas y afectar las estructuras que permiten su operación. En el mensaje difundido en redes sociales, García Harfuch señaló que la cooperación internacional, junto con las labores de investigación y la capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite convertir la información obtenida en acciones concretas contra las organizaciones criminales.

El aseguramiento de las pastillas de fentanilo también representa un golpe a las actividades relacionadas con el tráfico y distribución de esta sustancia, debido a la cantidad localizada durante el operativo. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia de la droga, así como la posible participación de personas relacionadas con el inmueble y los objetos asegurados.

Hasta el momento, la información difundida se concentra en el aseguramiento de la droga, el arma y los vehículos, así como en la participación de las diferentes instituciones de seguridad. El operativo se suma a las acciones que realizan las autoridades mexicanas para combatir el tráfico de drogas y desarticular las estructuras logísticas de grupos delictivos.

De acuerdo con el funcionario federal, la coordinación entre instituciones nacionales y organismos internacionales permite obtener información que puede ser utilizada para realizar investigaciones y posteriormente llevar a cabo operativos.

Con el aseguramiento de los 120 kilos de pastillas de fentanilo, las autoridades buscan afectar las operaciones de los grupos criminales que participan en el tráfico de esta sustancia y evitar que una cantidad importante llegue a los mercados de distribución.

El caso continuará bajo investigación de las autoridades federales y estatales, quienes deberán determinar las responsabilidades correspondientes y dar seguimiento a los objetos asegurados durante el operativo realizado en Mexicali.