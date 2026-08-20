Milagro de supervivencia en altamar; una hielera, refugio de dos pescadores chiapanecos durante 5 días

Los pescadores Daniel Guerrero Martínez y José Luis Pórtelas estucvieron a la deriva dentro de una hielera que fue su único refugio Los pescadores Daniel Guerrero Martínez y José Luis Pórtelas estucvieron a la deriva dentro de una hielera que fue su único refugio (@SEMAR_mx)

Naufragio en el Pacífico — Dos pescadores chiapanecos vivieron una travesía calificada de milagro por ellos mismos al haber estado a la deriva en medio del Océano Pacífico durante cinco días, donde su único refugio fue una hielera que utilizaban para guardar víveres y pescados. Fueron elementos de la Marina quienes los rescataron tras varios días de búsqueda, al ser alertados de su ausencia y sin tener comunicación con ellos por el radio por la cooperativa pesquera para la que trabajan.

Este milagro en altamar se logró en aguas del océano Pacífico, a unos 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas, lo protagonizaron Daniel Guerrero Martínez, de 54 años y José Luis Pórtelas, de 37 años, quien narraron que esta pesadilla comenzó cuando una fuerte ola volteó su embarcación.

Los dos pescadores fueron valorados y recibieron atención médica inmediata por personal de la Marina Los dos pescadores fueron valorados y recibieron atención médica inmediata por personal de la Marina (Especial)

Originarios de Paredón, en el municipio de Tonalá, ambos pescadores fueron localizados entre los límites de México con Guatemala.

De acuerdo con lo narrado por ambos supervivientes, el naufragio de su embarcación ocurrió la madrugada del pasado sábado, cuando una fuerte ola los sorprendió y la embarcación se fue a pique, contó Daniel Guerrero Martínez, quien no ocultó que sintió la muerte cerca, porque no tenían cómo capturar pescado ni beber agua para aguantar por días.

Este pescador de 54 años dijo que pensó que “nunca iba a ver a volver a ver su familia”, porque no llovió y el sol y la deshidratación los estaban agotando.

Emoción al reencontrarse con sus familiares Emoción al reencontrarse con sus familiares (EFE)

Sentado sobre una silla de ruedas en Puerto Chiapas, a donde fueron llevados por elementos de la Marina para recibir atención Médica, aseguró que valora mucho la vida y que ya no regresará a pescar y se jubilara.

“Tengo mis hijos que no son pescadores, pero uno es terco, tengo hijos que me tienen que mantener, pero no me gusta que me mantengan”, apuntó.

Su compañero de travesía, José Luis Pórtelas, de 37 años, señaló que al caerles la ola trataron de agarrar algunas cosas, pero en cuestión de segundos quedaron a la deriva apenas sobre la hielera, un contenedor portátil de material aislante, y unos bidones de gasolina.

Dos pescadores que permanecieron cinco días a la deriva sobre una hielera fueron localizados y rescatados por personal naval a más de 240 km de la costa de Chiapas.



Mediante el despliegue de unidades de superficie y aéreas bajo el concepto Trinomio (buque–interceptora–aeronave),… pic.twitter.com/ysMhoOCpz1 — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 20, 2026

Narró que desde el primer momento que subieron a la hielera que fue su lancha y refugio ya no pudieron probar “ningún alimento o agua hasta este miércoles” 19 de agosto, cuando fueron rescatados.

Aseguró que después de estar a la deriva por cinco días, una avioneta los pudo ubicar al ondear un costal que tenían, lo cual, señala, fue la clave para su salvación y ser rescatados de este monstruo con el que no se puede vacilar como es el Océano.

Sin agua ni alimentos sobrevivieron ambs pescadores chiapanecos hasta que fueron rescatados por la Marina Sin agua ni alimentos sobrevivieron ambs pescadores chiapanecos hasta que fueron rescatados por la Marina (Especial)

Tras ser localizados y ubicados por la Marina Arma de México, ambos pescadores fueron trasladados a Puerto Chiapas, en donde además de reencontrarse con su familia recibieron atención médica por deshidratación.

Por su parte, la Secretaría de Marina informó que la operación de búsqueda inició cuando recibieron una llamada de auxilio de la cooperativa pesquera para la que trabajan y de inmediato se buscó por airea y mar hasta que se logró ubicarlos y rescatarlos.

La cooperativa para la que trabajan ambos pescadores pidió apoyo para la búsqueda de dos de sus compañeros, quienes zarparon a bordo de una embarcación de nombre “Camaronera” y con quienes tuvieron comunicación por última vez el pasado viernes 14 de agosto.

La Crónica de Hoy 2026