Olinia busca socios para producir en México su nueva gama de vehículos eléctricos (Camila Ayala Benabib)

Durante la presentación del segundo modelo de Olinia, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz, destacó que con este proyecto México debe avanzar a un modelo de desarrollo que fortalezca nuestra soberanía y genere prosperidad compartida para todos a partir del conocimiento y la innovación.

En esta etapa, Olinia avanza hacia su industrialización con la presentación del modelo de carga, buscando consolidar la soberanía tecnológica y el desarrollo nacional a través de la innovación.

En colaboración con Nacional Financiera, se lanzará una convocatoria pública para seleccionar aliados estratégicos que formen una empresa con mayoría de capital mexicano. La selección será mediante un proceso con reglas claras para asegurar la fabricación del vehículo en el país.

Carlos Torres, titular de Nacional Financiera (Nafin) señaló que este proyecto nace de la convicción de apostar por el talento de jóvenes mexicanos y su capacidad de innovación y por una industria nacional que pueda responder a las necesidades internas, lo que está plenamente alineado con el Plan México.

“El reto ahora es que este desarrollo pueda convertirse en una empresa sólida, capaz de llevar estos vehículos a las calles y más adelante incluso a otros mercados”, señaló.

Reiteró que Nafin será un aliado para pasar del diseño e innovación a la producción y a la generación de empleos y capacidades en el país.

Roberto Capuano, director del proyecto Olinia, anunció que la convocatoria para los aliados del proyecto se lanzará a finales del mes de septiembre; primero habrá un registro de intenciones de expresión en el mes de octubre.

Luego, las ofertas se recibirán a lo largo del mes de noviembre y se espera cerrar el proceso en el mes de diciembre. Detalló que este proceso está ligado al calendario de trabajo que se tiene para llevar a cabo las inversiones del proyecto para lograr la meta de producción del verano 2027 para Olinia 1.