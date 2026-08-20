Colegio de Ciencias y Humanidades Examen ECOEMS UNAM 2026: Estos fueron los planteles que más aspirantes rechazaron para el bachillerato (Cuartoscuro)

Obtener un lugar en el nivel medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es uno de los retos académicos más importantes para miles de estudiantes.

De acuerdo con datos brindados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y recopilados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), existen varios resultados que demuestran la alta tasa de aspirantes que han sido rechazados del plantel al que deseaban ingresar.

Los planteles de la UNAM con mayor porcentaje de rechazo

Según la información recopilada del proceso de asignación al bachillerato, la competencia para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y a los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) registra cifras sumamente altas por la demanda de los aspirantes que no lograron obtener un lugar en el plantel deseado.

Escuela Nacional Preparatoria (ENP):

Prepa 6: Encabeza la lista con la tasa de rechazo más alta, alcanzando un 94.4%.

Prepa 9: Ocupa el segundo lugar con un 94.2% de rechazo.

de rechazo. Prepa 2: Registra una tasa de rechazo del 91.4%.

Prepa 3: Reporta un 78.2% de aspirantes no asignados.

de aspirantes no asignados. Prepa 5: Alcanza un 77.7% de rechazo.

de rechazo. Prepa 1: Registra una tasa de rechazo del 75.1%.

Prepa 4: Mantiene un 73.2% de rechazo.

de rechazo. Prepa 8: Presenta una tasa de rechazo del 67.9%.

Prepa 7: Registra un 55.5% de rechazo.

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH):

CCH Oriente: Registra un 77.7% de rechazo, por lo que prácticamente ocho de cada 10 aspirantes no lograron obtener un lugar.

de rechazo, por lo que prácticamente ocho de cada 10 aspirantes no lograron obtener un lugar. CCH Azcapotzalco: Presenta un 67.7% de rechazo.

de rechazo. CCH Naucalpan: Registra un 65.1% de rechazo.

de rechazo. CCH Vallejo y CCH Sur: Ambos planteles cuentan con una tasa de rechazo del 50.7%.

La alta demanda en el nivel medio superior

Estos indicadores demuestran la exigencia del examen de ingreso para los adolescentes que buscan continuar sus estudios en alguno de los planteles de bachillerato de la UNAM.

Incluso en las instituciones con los porcentajes de rechazo más bajos de la lista, el margen de selección deja fuera a un número considerable de alumnos, reflejando la alta demanda por un lugar en el bachillerato deseado.