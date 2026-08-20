Beca Rita Cetina: ¿Quiénes recibirán el pago de octubre de 2026 y cuánto dinero les depositarán?

La Beca Rita Cetina está por regresar. Tras una pausa durante las vacaciones escolares, el apoyo económico ya tiene fecha de salida.

Recientemente, el Gobierno de México informó que los pagos bimestrales de las Becas para el Bienestar se retomarán en octubre de 2026, con el depósito correspondiente al periodo septiembre-octubre, que será el primero del ciclo escolar 2026-2027.

Eso significa que las familias beneficiarias del apoyo Rita Cetina para secundaria volverán a recibir sus pagos después del receso de verano.

Por ahora, lo que está confirmado es el mes de dispersión; las fechas exactas por letra del apellido deberán ser dadas a conocer por las autoridades.

Un detalle importante es que no hay que confundir el pago de agosto para primaria con el depósito bimestral de secundaria.

¿Quiénes recibirán el pago de octubre 2026?

El depósito de octubre corresponde a quienes forman parte de la Beca Rita Cetina de secundaria y mantienen su condición de beneficiarios durante el nuevo ciclo escolar.

La diferencia es importante porque en 2026 el programa amplió su cobertura a primaria, pero ese apoyo funciona de manera distinta. Para estudiantes de primaria se estableció un pago anual de $2500 pesos por alumna o alumno, destinado principalmente a cubrir gastos relacionados con uniformes y útiles escolares. Los depósitos de este apoyo comenzaron en agosto.

En cambio, para secundaria, el esquema continúa siendo bimestral. Por eso, si una familia tiene un estudiante de este nivel y esperaba dinero en agosto, tendrá que esperar al siguiente periodo de dispersión.

La pausa no representa una cancelación ni un retraso. Forma parte del calendario habitual de las Becas Bienestar, que contempla pagos durante cinco bimestres del ciclo escolar y deja julio y agosto fuera por el periodo vacacional.

¿Cuánto depositará la Beca Rita Cetina en octubre?

Aquí también conviene informarse, pues el monto depende del número de estudiantes de secundaria que tenga la familia beneficiaria.

Para 2026, la Beca Rita Cetina secundaria entrega:

$1900 pesos bimestrales por una familia con un estudiante de secundaria

por una familia con un estudiante de secundaria $2600 pesos cuando hay dos estudiantes de secundaria

cuando hay dos estudiantes de secundaria $3300 pesos para tres estudiantes

para tres estudiantes $4000 pesos en caso de cuatro estudiantes

Es decir, el apoyo tiene una cantidad base de $1,900 pesos por familia y se suman $700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria.

Este punto puede generar confusiones, así que vale la pena subrayarlo: los $1900 pesos no se entregan por cada hijo de secundaria. El monto parte de una cantidad familiar y aumenta conforme se incorporan estudiantes adicionales.

¿Ya hay calendario de pagos por apellido?

Todavía no conviene hacerle caso a cualquier calendario que circule en redes sociales.

Las autoridades han confirmado que el siguiente pago será en octubre de 2026, pero las fechas específicas para cada letra del apellido se publicarán posteriormente. En los pagos anteriores, la dispersión se realizó de manera escalonada y tomando como referencia el apellido de la persona titular correspondiente al programa.

Así que, por ahora, la información clave es que julio y agosto no tienen depósito bimestral para ningún nivel, septiembre-octubre es el siguiente periodo y el dinero comenzará a dispersarse en octubre.

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