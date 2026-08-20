Sheinbaum confía que la detención de Fausto “N” ayude a esclarecer la detención de ‘El Mayo’

Tras la detención de Fausto ‘N’, posible implicado en el caso del presunto secuestro del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada en 2024, la Presidenta Claudia Sheinbaum epresó su confianza en que sus declaraciones contribuyan a esclarecer las circunstancias en las que el capo terminó bajo custodia de Estados Unidos.

La mandataria destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 cuando Zambada fue trasladado a Estados Unidos.

“Desde hace muchos meses, la Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, que no se ha cerrado ese caso. Y es relevante, es relevante esta detención”, afirmó.

Por ello, pidió a la FGR ofrecer más detalles sobre la captura y sus posibles repercusiones.

La FGR informó el miércoles de la detención de Fausto ‘N’ en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, por su probable intervención en el encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y por falsedad de declaraciones.