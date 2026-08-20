Extradición de Fernando Farías se retrasó, pero no está en duda, afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum (Camila Ayala Benabib)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el traslado del contralmirante Fernando Farías Laguna, desde Argentina a México, por su presunta implicación en un caso de huachicol, se retrasó debido a que solicitó un asunto jurídico en el país sudamericano.

Sin embargo afirmó que su traslado no está en duda y pidió a la Fiscalía General de la República explicar los detalles del caso.

La mandataria evitó precisar la naturaleza del trámite y pidió que sea la Fiscalía la que informe “con todo detalle”, al advertir que desconocía si profundizar en el procedimiento podría afectar algún aspecto legal.

Aseguró, que la visita del secretario Omar García Harfuch a Argentina fue ajena a este caso que se encuentra en mano de la FGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El exmilitar es requerido por un juzgado federal del Estado de México por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, también denominados en el país como huachicol, acusación que su defensa rechaza.