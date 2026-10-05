Venta de autos en México alcanza récord histórico durante 2026

La venta de vehículos ligeros nuevos en México alcanzó un récord durante los primeros nueve meses de 2026, al sumar un millón 144 mil 002 unidades comercializadas entre enero y septiembre.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta cifra representa un crecimiento de 5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se vendieron un millón 89 mil 151 vehículos. El aumento equivale a 54 mil 851 unidades adicionales. El resultado convierte al periodo enero-septiembre de 2026 en el acumulado más alto de la serie estadística del INEGI para la venta de vehículos ligeros.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, señaló que el resultado superó incluso el récord registrado durante el mismo periodo de 2016, cuando se comercializaron un millón 122 mil 142 unidades. Esto significa que el mercado automotriz superó en 1.9 por ciento el registro que hasta ahora había sido el más alto para un periodo de enero a septiembre.

Septiembre impulsa las ventas

Durante septiembre de 2026 se comercializaron 129 mil 288 vehículos ligeros nuevos, cifra que representó un incremento de 8 por ciento frente al mismo mes del año anterior, cuando se vendieron 119 mil 766 unidades.

En total, durante septiembre se colocaron 9 mil 522 vehículos más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, en comparación con agosto de este año, las ventas tuvieron una ligera disminución de 0.1 por ciento.

El resultado de septiembre también fue superior a la estimación realizada previamente por la AMDA, que esperaba la venta de alrededor de 118 mil 665 unidades. El comportamiento del mercado se da en un contexto de mayor competencia entre las diferentes marcas que participan en México, incluyendo fabricantes tradicionales y nuevas empresas de origen asiático que han aumentado su presencia en el país.

Nissan mantiene liderazgo

En el acumulado de enero a septiembre, Nissan se mantuvo como la marca con mayor participación en el mercado mexicano, al concentrar 17.23 por ciento de las ventas, con alrededor de 197 mil 80 unidades comercializadas. General Motors ocupó el segundo lugar, con una participación de 12.82 por ciento y 146 mil 658 vehículos vendidos.

En tercer lugar se ubicó Volkswagen, con 125 mil 951 unidades y una participación de 11 por ciento al considerar el grupo de sus diferentes marcas, de acuerdo con los datos reportados sobre el mercado. También destacaron Toyota, Kia y Mazda entre las marcas con mayor número de vehículos vendidos durante los primeros nueve meses del año. En el caso de las marcas de origen chino, algunas registraron importantes incrementos en sus ventas. Geely, por ejemplo, presentó un crecimiento considerable respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que otras marcas también aumentaron su presencia en el mercado mexicano.

Mayor competencia en el mercado

El crecimiento de las ventas ocurre mientras el mercado mexicano cuenta con una oferta cada vez más amplia de vehículos. La llegada de nuevas marcas y modelos ha incrementado la competencia y ofrece a los consumidores más alternativas. Además, el comportamiento de los precios también ha influido en el mercado. La AMDA señaló que durante la primera quincena de septiembre el índice relacionado con la compra de vehículos registró una disminución anual de 0.35 por ciento, mientras que la inflación general fue de 3.42 por ciento.

Con los resultados acumulados hasta septiembre, la industria automotriz mexicana entra al último trimestre de 2026 con un nivel histórico de comercialización. Los datos muestran que el mercado de vehículos ligeros mantiene una tendencia positiva y que las ventas acumuladas ya superaron el récord registrado una década atrás. El comportamiento de los últimos meses será importante para determinar si el mercado automotriz logra cerrar 2026 con un nuevo máximo anual en la venta de vehículos ligeros en México.