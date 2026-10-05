Nafin coloca deuda por 9 mil 750 mdp para financiar empresas y sectores estratégicos

Nacional Financiera (Nafin)

Nacional Financiera (Nafin) informó que realizó una colocación de deuda por 9 mil 750 millones de pesos, alrededor de 530 millones de dólares, con el objetivo de ampliar el financiamiento dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a sectores considerados estratégicos dentro del Plan México.

La institución señaló que la operación correspondió a Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo, identificados con la clave NAFR 26-3, con un plazo de 3.3 años. Los intereses serán pagados cada 28 días y estarán sujetos a una tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo más 23 puntos base.

Demanda mayor a la esperada

De acuerdo con Nafin, la emisión registró una demanda de 10 mil 137 millones de pesos, cerca de 551 millones de dólares. Este monto representó 1.35 veces el objetivo inicial de 7 mil 500 millones de pesos, equivalente a unos 408 millones de dólares.

Ante la respuesta del mercado, la institución elevó el monto final de la colocación hasta los 9 mil 750 millones de pesos.

Los Certificados Bursátiles cuentan con las máximas calificaciones crediticias en escala nacional. Fitch Ratings les otorgó la calificación AAA (mex), mientras que HR Ratings asignó HR AAA.

Recursos para mipymes

Nafin explicó que los recursos obtenidos serán destinados mediante esquemas de crédito de segundo piso, garantías y financiamiento directo para apoyar a las mipymes y las actividades consideradas estratégicas dentro del Plan México.

Esta estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum busca fortalecer la producción nacional, las cadenas de valor y la inversión, por lo que la institución participa en distintos programas enfocados en estos objetivos.

Entre ellos se encuentran Financiamiento Plan México, Credicadenas Plan México, Mujeres Empresarias y Tu Primer Crédito, orientados al fortalecimiento de proveedores nacionales, la integración de cadenas productivas y la inclusión financiera.

Tercera colocación del año

La operación representa la tercera colocación que Nafin realiza en el mercado local de deuda durante 2026. La institución indicó que estas emisiones forman parte de su estrategia para diversificar sus fuentes de financiamiento y mantener un perfil ordenado de vencimientos.

Al finalizar el primer semestre del año, la cartera de crédito de Nafin llegó a 279 mil 969 millones de pesos, alrededor de 15 mil 230 millones de dólares. Esta cifra significó un crecimiento de 14.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el banco de desarrollo reportó un índice de capitalización de 18.8 por ciento, por encima del mínimo prudencial de 12 por ciento señalado por la propia institución.

En la colocación participaron como intermediarios BBVA México, Invex Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa y Scotiabank.