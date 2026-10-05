México priorizará Centroamérica y el Caribe en su política de cooperación internacional

15 aniversario de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

México colocará a Centroamérica y el Caribe entre las principales prioridades de su política de cooperación internacional durante los próximos años, con programas enfocados en reducir desigualdades y atender las causas estructurales de la migración.

Durante la conmemoración por el 15 aniversario de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), su directora ejecutiva, Alejandra del Moral, señaló que la región representa no solo una prioridad geográfica para México, sino un espacio estrechamente vinculado con el futuro del país.

“La prosperidad y la seguridad de México también dependen de las condiciones existentes en los países vecinos”, sostuvo Del Moral, al destacar la relación entre las oportunidades disponibles en Centroamérica y el Caribe y las condiciones de desarrollo de México.

Por su parte, el canciller Roberto Velasco indicó que la Amexcid mantendrá sus programas de cooperación en la región, particularmente aquellos orientados a atender las causas estructurales de la migración.

A través de la Amexcid, México ha implementado Sembrando Vida en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro opera en El Salvador y Honduras.

De acuerdo con cifras oficiales, ambos programas han beneficiado a más de 61 mil personas. El Gobierno mexicano plantea que estas iniciativas contribuyen a fortalecer el arraigo de las personas en sus comunidades mediante oportunidades productivas y laborales.

En 2026, México inició una segunda etapa de Sembrando Vida en El Salvador, enfocada en fortalecer la seguridad alimentaria y la productividad agrícola.

En Belice, la nueva fase del programa contempla beneficiar a 2 mil personas en situación de retorno, con una primera atención a mil 300 habitantes de comunidades cercanas a la frontera con México.

Cooperación ante flujos migratorios

Velasco también recordó que la Amexcid participó en la atención de los flujos migratorios registrados después de la pandemia, incluyendo acciones en centros de recepción de personas migrantes instalados en territorio mexicano.

Para los próximos años, la cooperación internacional mexicana también contempla otros ámbitos, entre ellos la transición energética, adaptación al cambio climático, atención a pueblos indígenas y afrodescendientes, juventud e igualdad sustantiva.

La Amexcid fue creada en 2011 y tiene entre sus funciones coordinar la cooperación internacional para el desarrollo de México, tanto como país oferente como receptor.

Durante 2025, la agencia gestionó más de 150 proyectos relacionados con temas como movilidad humana, agricultura, ciencia, innovación social, cambio climático y educación.

Con esta estrategia, el Gobierno de México plantea mantener la cooperación con los países de Centroamérica y el Caribe como uno de los componentes de su política exterior y de desarrollo internacional para los próximos años.