Sueros vitaminados en Sonora: cronología del caso en donde murieron al menos 8 personas

Sueros vitaminados. Cronología del caso de los sueros intravenosos que terminaron en el fallecimiento de ocho personas. (Pexels)

La aplicación de los llamados “sueros vitaminados” en una clínica de Hermosillo, Sonora, dejó al menos ocho personas muertas y provocó una investigación para determinar qué ocurrió con las soluciones intravenosas que recibieron los pacientes antes de presentar graves complicaciones de salud.

El caso comenzó a conocerse entre febrero y abril de 2026 y derivó en la clausura del establecimiento, análisis de las sustancias utilizadas y una orden de aprehensión contra el médico relacionado con los tratamientos. Este 5 de octubre, después de casi seis meses sin ser localizado, el médico se presentó ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para enfrentar el proceso correspondiente.

¿Qué pasó con los sueros vitaminados en Sonora?

Las investigaciones comenzaron después de que distintos pacientes presentaran afectaciones de salud tras recibir soluciones intravenosas en el mismo establecimiento de Hermosillo.

Uno de los primeros casos conocidos fue el de Dinora Ontiveros, quien recibió uno de estos sueros el 24 de febrero. Días después presentó complicaciones y murió el 2 de marzo.

Con el paso de las semanas comenzaron a identificarse más casos relacionados con tratamientos similares. Para el 7 de abril, las autoridades reportaban 11 casos sospechosos, de los cuales ocho habían terminado en fallecimientos, una persona permanecía hospitalizada y otras dos se habían recuperado.

Cronología del caso de los sueros vitaminados en Sonora

Los casos se acumularon durante varias semanas hasta que las autoridades sanitarias y la Fiscalía de Sonora intervinieron en el establecimiento:

24 de febrero: Dinora Ontiveros recibe un suero vitaminado y posteriormente comienza a presentar problemas de salud.

Dinora Ontiveros recibe un suero vitaminado y posteriormente comienza a presentar problemas de salud. 2 de marzo: Ontiveros fallece después del deterioro de su estado de salud.

Ontiveros fallece después del deterioro de su estado de salud. Marzo: aparecen más casos de pacientes con complicaciones después de recibir tratamientos intravenosos similares.

aparecen más casos de pacientes con complicaciones después de recibir tratamientos intravenosos similares. 1 de abril: autoridades realizan un cateo en la clínica de Hermosillo y aseguran medicamentos, soluciones inyectables, expedientes y otros indicios.

autoridades realizan un cateo en la clínica de Hermosillo y aseguran medicamentos, soluciones inyectables, expedientes y otros indicios. Primeros días de abril: se confirman inicialmente cuatro fallecimientos relacionados con los casos investigados.

se confirman inicialmente cuatro fallecimientos relacionados con los casos investigados. 5 de abril: el número aumenta a s eis personas fallecidas, mientras una permanecía hospitalizada y dos habían sido dadas de alta.

el número aumenta a eis personas fallecidas, mientras una permanecía hospitalizada y dos habían sido dadas de alta. 7 de abril: las autoridades elevan el balance a ocho fallecidos y 11 casos sospechosos.

las autoridades elevan el balance a ocho fallecidos y 11 casos sospechosos. 7 de abril: la Fiscalía de Sonora obtiene una orden de aprehensión contra el médico investigado por su probable responsabilidad en los hechos.

la Fiscalía de Sonora obtiene una orden de aprehensión contra el médico investigado por su probable responsabilidad en los hechos. Abril: autoridades sanitarias continúan analizando las soluciones y sustancias aseguradas para determinar qué pudo provocar las afectaciones.

autoridades sanitarias continúan analizando las soluciones y sustancias aseguradas para determinar qué pudo provocar las afectaciones. 5 de octubre: después de casi seis meses, el médico se presenta ante la AMIC y queda a disposición de las autoridades.

¿Qué contenían los sueros vitaminados?

Una de las principales líneas de investigación se ha centrado en determinar si las soluciones administradas a los pacientes presentaban algún tipo de contaminación bacteriana.

En abril, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, explicó que esta posibilidad estaba siendo analizada debido a que algunos de los afectados desarrollaron cuadros compatibles con sepsis, una respuesta extrema del organismo ante una infección que puede provocar daños en distintos órganos.

Medicamentos, soluciones y otras sustancias localizadas en el establecimiento fueron aseguradas para su análisis. La investigación deberá determinar de manera definitiva qué provocó las complicaciones y establecer la relación entre los tratamientos y las muertes.

¿Qué pasó con el médico señalado por el caso?

La Fiscalía de Sonora obtuvo el 7 de abril una orden de aprehensión contra el médico investigado por su probable responsabilidad en los hechos. A partir de entonces comenzaron las labores para localizarlo.

Durante casi seis meses permaneció sin ser detenido, hasta que este lunes 5 de octubre de 2026 se presentó ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, donde quedó a disposición de las autoridades.

Su entrega abre una nueva etapa dentro del caso, pues ahora deberá desarrollarse el proceso judicial para determinar su situación jurídica y las posibles responsabilidades relacionadas con las muertes de al menos ocho personas que recibieron los llamados sueros vitaminados en Hermosillo.