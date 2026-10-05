“Más que un reto, es una vocación”: la vida de un infante de Marina al servicio de México

Demostración Plan Marina durante el 205 Aniversario de la Armada de México

A sus 28 años, el teniente de corbeta Jesús Vidal está por cumplir una década dentro de la Secretaría de Marina, es infante de Marina y paracaidista, una formación que lo ha llevado a prepararse para operar en tierra, mar y aire.

En el marco de la conmemoración del 205 Aniversario de la Armada de México, en entrevista con este diario, Vidal aseguró que detrás de cada misión existe una motivación que va más allá del uniforme: la vocación de servir a México.

Egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, Vidal forma parte de una fuerza entrenada para desarrollar operaciones en distintos escenarios y comandar equipos y secciones, con preparación en técnicas como operaciones anfibias, enganche y abordaje, soga rápida y rapel, con el objetivo de coadyuvar en la seguridad interior del país y mantener la seguridad exterior.

Teniente de Corbeta, Jesús Vidal.

Durante los ejercicios de adiestramiento, los infantes de Marina también se preparan para participar en despliegues del Plan Marina, donde una de sus principales funciones consiste en establecer áreas seguras para facilitar el ingreso y movimiento de los elementos que participarán en las labores de auxilio.

“Nosotros nos encargamos de ser los precursores para establecer áreas seguras”, explicó Vidal, al señalar que esto permite realizar de manera precisa y segura los movimientos por agua, tierra y aire; sobre todo brindar seguridad a la población civil.

Sin embargo, para el teniente de corbeta, la parte más gratificante de su trabajo no está únicamente en la preparación militar, “es el placer de servir”.

“Lo que más me gusta de mi trabajo es poder tener en nuestras manos la responsabilidad de servir. El placer de servir siempre va a ser ese pago que es incondicional y siempre va a estar ahí… La responsabilidad allegada con el placer de servir y el placer del deber cumplido es algo que no tiene precio”, afirmó.

Más que un reto, es una vocación

A unos meses de cumplir diez años dentro de la Secretaría de Marina, Vidal asegura que pertenecer a la institución no representa solamente un reto profesional, sino una vocación que se fortalece con el paso de los años.

Demostración Plan Marina durante el 205 Aniversario de la Armada de México

“Más que un reto, es una vocación”, dijo al detallar que todos los integrantes de la Marina entienden y saben que tienen una gran responsabilidad con el país y adquieren un sentido de pertenencia que los impulsa a continuar preparándose y crecer dentro de la carrera naval.

“¿Qué mayor motivación que poder llegar a un despliegue de Plan Marina y ver a una familia, la cual se encontraba en una condición muy mala, y llevarlos a buena mar y buen puerto?”, expresó.

Vidal aseguró que las sonrisas y el agradecimiento de los ciudadanos representan una recompensa que va más allá del orgullo y de portar un uniforme.

“Es algo que llena, y no solo llena el orgullo y el grado. Llena el alma de las personas”, señaló.

Durante su trayectoria su familia también ha tenido un papel importante; el teniente de corbeta asegura que sus seres queridos se sienten orgullosos de que forme parte de la Secretaría de Marina y reveló que ellos representan uno de los principales respaldos para continuar con su labor.

“La familia es ese apoyo incondicional que uno tiene y nos hace llegar más lejos día a día”, afirmó.

Para Vidal, además, saber que la institución brinda respaldo y seguridad a sus familias les permite a los elementos desempeñar sus funciones con mayor tranquilidad y mantenerse motivados.

“Con todo lo que nos brinda la Secretaría de Marina podemos estar seguros de que nuestras familias están seguras; eso hace que estemos motivados y siempre listos para servir a México”, expresó.

Demostración Plan Marina durante el 205 Aniversario de la Armada de México

Siempre listos para servir

La preparación de los infantes de Marina está orientada a responder ante diferentes escenarios, desde una emergencia provocada por un fenómeno natural hasta tareas relacionadas con la seguridad del país.

Por ello, Vidal envió un contundente mensaje a los mexicanos: la Secretaría de Marina está preparada para acudir cuando sea requerida.

“Pueden estar seguros de que la Secretaría de Marina Armada de México está para servir a México y estaremos ahí siempre e incondicionalmente”, aseguró.

Después de casi una década de servicio, el teniente de corbeta tiene claro qué representa para él portar el uniforme: asumir una responsabilidad que, lejos de sentirse como una carga, se convierte en una motivación.