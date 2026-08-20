Incautan en Texas 760 kilos de presunta metanfetamina proveniente de Reynosa

Funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportaron la intercepción de 760 kg de presunta metanfetamina ocultos en un camión con remolque procedente de Reynosa.

La carga de 721 paquetes declarada como apio fresco fue incautada en la terminal de carga del Puente Internacional de Pharr, Texas, fue valuada en 14 mil 978 dólares.

“Esta exitosa incautación de metanfetamina es resultado directo de la aguda intuición de nuestros oficiales, combinada con nuestras sofisticadas herramientas y tecnología”, declaró el director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, Carlos Rodríguez, “nuestros oficiales están capacitados para ver más allá de lo superficial, y cuando se combina esa pericia humana con la precisión de nuestros equipos de escaneo, se crea una defensa formidable contra quienes intentan introducir narcóticos ilegales en nuestro país”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP OFO) incautó los narcóticos y el vehículo. Agentes especiales de la División de Investigación de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó esta acción como “otro importante decomiso realizado por autoridades estadounidenses (...) bajo el liderazgo de Donald Trump y trabajando con nuestros socios en México, estamos haciendo de nuestra frontera la más segura de la historia”.