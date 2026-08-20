Presentan segundo modelo de vehículo eléctrico Olinia; está destinado a la carga

El proyecto Olinia contempla una versión de carga que busca ofrecer una alternativa eléctrica para el traslado de productos y mercancías en México. El vehículo tendrá capacidad para transportar hasta 650 kilogramos y un rango de más de 120 kilómetros, de acuerdo con las características dadas a conocer del modelo.

Olinia Carga contará con una plataforma en la que podrán colocarse hasta 12 guacales. Estos podrán estibarse en varios niveles para aprovechar mejor el espacio y transportar una mayor cantidad de productos durante un mismo recorrido.

Otra de las características del vehículo es que, al ser eléctrico, el espacio que se encuentra debajo de la plataforma queda libre. Esto permitirá utilizarlo para colocar más producto y aprovechar de mejor manera la capacidad del vehículo.

La venta de Olinia Carga está prevista para finales de 2027, con un precio aproximado de 150 mil pesos. Antes de este modelo, se contempla que la primera versión de Olinia, conocida como Olinia 1, llegue al mercado durante el verano de 2027.

El vehículo forma parte de un proyecto que busca desarrollar una alternativa de movilidad eléctrica hecha en México y dirigida a las necesidades del mercado nacional. Entre los objetivos planteados se encuentra que sea un vehículo de bajo costo de operación y adquisición. También se busca que el proyecto pueda convertirse en una empresa rentable y que no dependa permanentemente de recursos públicos.

Para alcanzar este objetivo, se contempla la participación de empresas privadas en la producción, comercialización, servicio y financiamiento de los vehículos. La intención es aprovechar la experiencia que ya existe en México para acelerar el desarrollo del proyecto y evitar comenzar desde cero en áreas como la fabricación y distribución.

La infraestructura de carga también representa uno de los retos para el crecimiento de los vehículos eléctricos. Durante la conferencia se señaló que existe un trabajo para aumentar la cantidad de puntos de carga en el país. También se habló de la importancia de utilizar un mismo tipo de conector para los vehículos, con el objetivo de generar un ecosistema de carga más amplio.

En cuanto a la producción, la meta es que una planta pueda fabricar hasta 50 mil unidades al año. La producción comenzaría con alrededor de 10 mil unidades anuales durante el primer año y posteriormente aumentaría de manera gradual hasta alcanzar la capacidad de 50 mil vehículos.

El proyecto también busca impulsar el desarrollo de tecnología mexicana. Durante la conferencia se destacó la importancia de que científicos, ingenieros y jóvenes mexicanos tengan oportunidades para desarrollar sus proyectos y que estos puedan pasar de la etapa de creación a la producción y posteriormente llegar al mercado.

La presidenta señaló que uno de los objetivos es formar jóvenes ingenieros especializados en electromovilidad, además de incorporar conocimientos de áreas como física y matemáticas al desarrollo tecnológico. La intención es que México no solamente produzca vehículos, sino que también genere conocimiento y tecnología propia.

Incluso, se planteó que Olinia pueda tener posibilidades de exportación en el futuro. La idea es crear un modelo de electromovilidad que tenga oportunidades en México y posteriormente pueda llegar a otros países. Sin embargo, se aclaró que Olinia sería una marca pequeña frente a la industria automotriz y estaría enfocada en un nicho específico del mercado mexicano.

El proyecto también se relaciona con una estrategia más amplia para aumentar la producción en México y fortalecer a empresas y trabajadores nacionales. La conferencia destacó que además de atraer inversión extranjera, se busca impulsar el crecimiento de empresarios mexicanos y aprovechar la capacidad de los trabajadores especializados del país.

De esta manera, Olinia Carga se perfila como una de las propuestas del proyecto para impulsar la electromovilidad en México. Con capacidad para transportar 650 kilogramos, un rango superior a 120 kilómetros y un precio estimado de 150 mil pesos, su llegada al mercado está