UNAM se mantiene como la universidad mexicana mejor posicionada en rankings internacionales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se mantiene como la institución de educación superior mejor posicionada de México, de acuerdo con los resultados más recientes de dos rankings internacionales: el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026 y el Ranking Webometrics.

Aunque las dos clasificaciones utilizan diferentes métidos para evaluar a las universidades, ambas coinciden en colocar a la UNAM como la institución mexicana con mejores resultados y entre las universidades más destacadas de América Latina.

En el caso del Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026, elaborado por el Instituto de Educación Superior de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, la UNAM se encuentra en el rango de 201 a 300 a nivel mundial. Esta posición la ha mantenido durante las últimas seis ediciones del ranking.

El ARWU analiza a más de 2 mil 500 universidades dedicadas principalmente a la investigación científica y publica a las mil instituciones que obtienen los mejores resultados.

Dentro de esta clasificación, la UNAM ocupa el primer lugar entre las instituciones de educación superior de México y el segundo de América Latina, solamente por debajo de la Universidad de São Paulo, Brasil.

La única otra institución mexicana que aparece entre las mil universidades publicadas por el ARWU es el Instituto Politécnico Nacional.

El ranking toma en cuenta diferentes indicadores relacionados con la investigación y el desempeño científico. Entre ellos se encuentran los premios Nobel y las Medallas Fields obtenidos por egresados o profesores, los investigadores altamente citados, los artículos publicados en revistas científicas e indexados en bases de datos internacionales, así como el desempeño académico por persona.

A partir del lugar 101, el ARWU agrupa a las universidades por rangos, por lo que la UNAM no cuenta con una posición individual dentro del bloque 201-300.

Por otra parte, el Ranking Webometrics, cuya edición más reciente fue publicada el 22 de julio de 2026, colocó a la UNAM en el lugar 127 a nivel mundial.

Esta clasificación analiza a cerca de 32 mil instituciones de educación superior pertenecientes a más de 200 países. En este ranking, la Universidad Nacional es la única institución mexicana que se encuentra entre las primeras 500 posiciones.

El Tecnológico de Monterrey aparece como la segunda institución mexicana mejor ubicada en esta clasificación. A diferencia del ARWU, Webometrics se enfoca en la presencia y alcance del conocimiento generado por las universidades. Entre sus elementos de evaluación considera la visibilidad y el impacto que tienen los contenidos académicos de las instituciones en internet.

Los resultados de ambos rankings muestran diferentes aspectos del trabajo que realiza la UNAM. Mientras el ARWU da mayor importancia a la investigación científica, la producción académica y el desempeño de investigadores y profesores, Webometrics considera principalmente la presencia que tiene el conocimiento universitario en internet.

Para la Universidad Nacional, estos resultados representan una referencia sobre el trabajo académico y científico que desarrolla su comunidad universitaria y sobre la presencia internacional que ha logrado mantener.

La UNAM también destaca por su posición dentro de América Latina. En el ARWU 2026 ocupa el segundo lugar regional, mientras que en Webometrics se encuentra entre las instituciones universitarias con mayor presencia mundial.

Los resultados también permiten observar que la UNAM mantiene una posición de liderazgo frente a otras instituciones mexicanas. Su presencia en ambos rankings muestra que la universidad tiene resultados destacados tanto en investigación científica como en la difusión y alcance del conocimiento a través de internet.

De acuerdo con la información difundida por la propia institución, estos resultados también sirven para identificar las áreas que todavía deben fortalecerse para continuar mejorando su posición internacional.