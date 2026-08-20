¿Por qué domina Morena preferencia electorales?

.

En Tlaxcala los programas sociales sí votan, por decirlo coloquialmente. Así lo revela la encuesta de Crónica publicada ayer en estas páginas. Un análisis más detallado del sondeo apunta a que los electores que residen en hogares en los que al menos uno de sus integrantes recibe transferencias del gobierno federal, agranda aún más las preferencias por Morena, mientras que el resto de la oposición se percibe dormida, incapaz de superar la barrera de un dígito. Como se puede observar en la gráfica 1, la intención del voto por Morena de aquellos electores que reciben programas sociales se dispara a 46 por ciento, mientras que la población no beneficiaria votaría solo el 32 por ciento.

Otro hallazgo del análisis de datos (gráfica 2), es que las personas beneficiarias tienden a apoyar más la candidatura a gobernadora de Ana Lilia Rivera, ya que el 40 por ciento de quienes reciben una transferencia se inclina por ella, y la diferencia respecto a su contrincante más cercano, Alfonso Sánchez (21%), se ensancha significativamente.

Sin embargo, los programas sociales no son eficaces respecto a la aprobación del desempeño de la gobernadora, ya que según la gráfica 3 no existe una diferencia significativa entre la población beneficiaria respecto a la no beneficiaria sobre la aprobación de Lorena Cuéllar como titular del poder ejecutivo. En ambos segmentos resulta notoria la desaprobación a su gestión.

Los programas sociales no son el único elemento explicativo de la hegemonía de Morena en Tlaxcala. Volteemos a ver el partidismo, es decir aquellos electores que se identifican con algún partido político por convicción y se asumen como priístas, panistas, morenistas por mencionar algunos ejemplos. La gráfica 4 nos enseña que la base morenista es muy sólida, ya que 27 por ciento de las personas que prefieren a ese partido se asumen personalmente como “morenistas”, es decir, como voto duro y el 13 por ciento restante sería el voto blando, aquellos electores que podrían cambiar de preferencia.

Para finalizar, la gráfica 5 indica que los electores que se asumen como “morenistas”, es decir, lo más cercano a la militancia de ese partido, apoyarían en su mayoría a Ana Lilia Rivera (54%) y en segundo lugar a Alfonso Sánchez (32%).