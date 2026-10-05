¿El IMSS puede suspender o cancelar la pensión? (Pexels/IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el proveedor de distintas pensiones, cada con diferentes características y reglas, que en caso de su incumplimiento tendrán como consecuencia la suspensión o cancelación de esta.

No obstante, es importante aclarar que estas medidas también tiene como respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dictaminó que el IMSS puede retirar la pensión en caso de presentar irregularidades.

¿Qué pensiones y cómo pueden ser suspendidas?

De acuerdo a la Ley del Seguro Social, 7 de las pensiones que otorga pueden ser suspendidas:

Incapacidad por riesgo de trabajo: esta puede ser retirada en caso de que la o el trabajador se rehabilite y vuelva a trabajar en la misma actividad. Invalidez: similar a la anterior, puede ser suspendida si la o el pensionada desempeña un puesto similar al declarado previo a su declaración de invalidez. Pensión o viudez: esta será suspendida cuando la viuda o viudo lleguen a contraer matrimonio nuevamente. Orfandad: cesa si la o el beneficiario fallece, alcance los 16 años y si el b Para ascendientes: puede corresponder a las personas que dependían económicamente de la o el pensionado fallecido, por tanto, de que estas mantengan las condiciones de origen para su continuidad. Cesantía en edad avanzada: de acuerdo con el artículo 173, esta podrá ser suspendida cuando la persona pensionada se integre a un trabajo sujeto a régimen obligatorio, no obstante, esta varia de acuerdo a la pensión que recibe y el régimen en el que está pensionada o pensionado. Vejez: similar a la anterior, serpa suspendida en casi de que la persona vuelva al régimen obligatorio.

Motivos de cancelación de pensiones

Por otro lado, una pensión puede ser cancelada en caso de: simulación laboral o cotizaciones irregulares, información falsa o documentos alterados, pérdida del derecho como beneficiaria o beneficiario.

¿Cómo se puede recuperar una pensión?

Para obtener alguna solución, la Ley de Seguro Social establece que la decisión puede ser impugnada mediante recurso de inconformidad.

Identificado los motivos de cancelación o suspensión de esta de acuerdo a las características que contempla cada una de las pensiones.