Gobierno federal pide a partidos elegir candidatos rumbo al 2027 “que anden por el buen camino”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en el marco de su comparecencia ante la Jucopo del Senado

En medio de las advertencias de varios sectores sobre la intervención del crimen organizado en el proceso electoral que está en marcha rumbo al 2027, el gobierno federal pidió a los partidos políticos elegir candidatos con un currículum limpio y que “anden por el buen camino”.

“Pedimos a los partidos elegir candidatos con un currículum limpio, con trayectoria de ética y que anduvieran por el buen camino”, reveló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodrígiez tras su comparecencia en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado integrada por todos los coordinares de los partidos representados ante este órgano.

Cuestionada por la oposición sobre la posibilidad de que se registren actos de violencia en el proceso electoral incluidos los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular para incidir en los resultados, la encargada de la política interna del país garantizó condiciones para que las elecciones del 2027 se lleven a cabo con tranquilidad y seguridad fin de que se respeten la voluntad popular expresada en las urnas.

Incluso rechazó que el 30 por ciento del territorio nacional esté bajo el dominio del crimen organizado como advierten algunos estudios..

En julio pasado, el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, advirtió sobre una “conexión mortal” entre las redes de los cárteles y el Gobierno de México, a los que definió como “lo mismo”.

Sin embargo, la titular de Gobernación rechazó este tipo de documentos o señalamientos que no tengan un debido sustento o investigación de por medio.

“No damos como válida ese tipo de información”, aseveró

Frente a las preocupaciones expresadas por legisladores de oposición sobre una posible injerencia del gobierno federal, la presencia de dinero ilícito y la presión del crimen organizado en los comicios de 2027, la funcionaria federal , aseguró que el Estado mexicano garantizará condiciones de seguridad, transparencia e imparcialidad para que la ciudadanía ejerza libremente su voto.

La funcionaria compareció en privado este lunes ante la Junta de Coordinación Política del Senado, durante tres horas como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rodríguez recalcó que habrá un respeto absoluto a la decisión ciudadana y a las leyes electorales.

Después en conferencia de prensa, la titular de Gobernación explicó que entre los principales planteamientos formulados por los coordinadores parlamentarios y senadores de oposición estuvieron las condiciones en las que se desarrollará la elección de 2027, particularmente ante el riesgo de que factores externos o grupos criminales puedan incidir en las campañas y en la definición de candidaturas.

La secretaria afirmó que el gobierno federal dará todas las condiciones en materia de seguridad para que los comicios se desarrollen “con limpieza, con tranquilidad” y con pleno respeto a la voluntad ciudadana.

Uno de los temas que mayor preocupación generó durante la comparecencia fue la posible utilización de recursos provenientes del crimen organizado para financiar campañas, así como las presiones que pudieran ejercer grupos delictivos sobre candidatos y estructuras políticas.

Al respecto, Rodríguez insistió en que el gobierno respetará la decisión de los ciudadanos y actuará conforme a la legislación, mientras que la seguridad durante el proceso electoral será una responsabilidad prioritaria de las instituciones federales.

La funcionaria también fue cuestionada sobre una eventual intervención de Estados Unidos en los procesos electorales de 2027 y 2030, particularmente a partir de acontecimientos registrados recientemente en otros países de América Latina.

Afirmó que el gobierno de México tiene la certeza de que las elecciones de 2027 y 2030 serán decididas exclusivamente por los ciudadanos del país, ante la posibilidad de una eventual intervención de Estados Unidos en los procesos electorales.