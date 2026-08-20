INAPAM 2026 ¿Cómo ver el directorio completo de descuentos en transporte, salud y tiendas? (Pexels)

Ante el alza de los precios en la canasta básica, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha puesto a disposición de todos los adultos mayores que cuentan con su credencial un catálogo con descuentos.

El programa forma parte del paquete de descuentos que ayudan a los beneficiarios mayores de 60 años a acceder a productos y servicios básicos a bajo costo.

¿En qué servicios y tiendas aplica el descuento de la credencial INAPAM?

Las rebajas se hacen válidas directamente en el consumo final y se pueden aplicar en establecimientos de alimentos, supermercados, laboratorios médicos, tiendas departamentales, transporte y en el pago de servicios.

Estas rebajas se otorgan a las personas que, al momento de pagar o solicitar un servicio, presentan su credencial del INAPAM en los establecimientos seleccionados por el Instituto.

En el caso de los restaurantes y locales de comida, los descuentos suelen aplicarse sobre el consumo total o en platillos específicos del menú; mientras que en cadenas de supermercados, las rebajas dependen de los montos y departamentos participantes.

¿Dónde descargar el catálogo completo de descuentos del INAPAM?

Los beneficios se pueden consultar a través del directorio oficial que brinda el INAPAM a todos los adultos mayores interesados en conocer qué establecimientos ofrecen promociones especiales al presentar la identificación.

La guía de establecimientos se puede consultar directamente en el sitio oficial del Instituto y solo tienes que:

Acceder a la página oficial del INAPAM

Localizar el apartado “Catálogo de Beneficios”

Seleccionar un rubro de interés

El espacio cuenta con siete secciones en las cuales se pueden encontrar los establecimientos que ofrecen tarifas especiales a todas las personas mayores de 60 años que viven en las 32 entidades de la República Mexicana.

Los documentos proporcionan los estados en los que están ubicados, dirección, teléfonos y el porcentaje de descuento que ofrecen.