INAPAM 2026: ¿Cómo ver el directorio completo de descuentos en transporte, salud y tiendas?

Ante el alza de los precios en la canasta básica, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha puesto a disposición de todos los adultos mayores que cuentan con su credencial un catálogo con descuentos.
El programa forma parte del paquete de descuentos que ayudan a los beneficiarios mayores de 60 años a acceder a productos y servicios básicos a bajo costo.
¿En qué servicios y tiendas aplica el descuento de la credencial INAPAM?
Las rebajas se hacen válidas directamente en el consumo final y se pueden aplicar en establecimientos de alimentos, supermercados, laboratorios médicos, tiendas departamentales, transporte y en el pago de servicios.
Estas rebajas se otorgan a las personas que, al momento de pagar o solicitar un servicio, presentan su credencial del INAPAM en los establecimientos seleccionados por el Instituto.
En el caso de los restaurantes y locales de comida, los descuentos suelen aplicarse sobre el consumo total o en platillos específicos del menú; mientras que en cadenas de supermercados, las rebajas dependen de los montos y departamentos participantes.
¿Dónde descargar el catálogo completo de descuentos del INAPAM?
Los beneficios se pueden consultar a través del directorio oficial que brinda el INAPAM a todos los adultos mayores interesados en conocer qué establecimientos ofrecen promociones especiales al presentar la identificación.
La guía de establecimientos se puede consultar directamente en el sitio oficial del Instituto y solo tienes que:
- Acceder a la página oficial del INAPAM
- Localizar el apartado “Catálogo de Beneficios”
- Seleccionar un rubro de interés
El espacio cuenta con siete secciones en las cuales se pueden encontrar los establecimientos que ofrecen tarifas especiales a todas las personas mayores de 60 años que viven en las 32 entidades de la República Mexicana.
Los documentos proporcionan los estados en los que están ubicados, dirección, teléfonos y el porcentaje de descuento que ofrecen.