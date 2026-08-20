Rechaza Noroña cancelación de su visa a EE.UU; “iré cuando tenga que ir”, revira

Senador Gerardo Fernández Noroña, asegura tener visa vigente (AS)

En medio de versiones sobre la cancelación de visas por parte de Estados Unidos a varios legisladores de Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña desmintió que sea uno de esos personajes y aseguró que mantiene vigente su documento migratorio que le permite acceder a ese país.

El expresidente del Senado recurrió al sarcasmo para asegurar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ni el subsecretario, Christoppher Landau le han notificado nada al respecto.

“Pues a mí no me ha hablado el secretario de Estado Marco Rubio. Ni (Christopher) Landau me ha mandado ningún mensaje, ni tengo ninguna información. Hay medios que parecer la sucursal del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos, y dicen que me la cancelaron. Pues mira qué interesante, que lo demuestren”, emplazó.

Fernández Noroña negó tener planes inmediatos para visitar Estados Unidos y cuestionó los motivos para visitar ese país.

-¿Ya no le interesa?

-Iré a Estados Unidos cuando considere conveniente ir a Estados Unidos. ¿Y para qué tendría que ir a Estados Unidos? Para que ustedes hagan lo que hacen siempre. Si cruzo sin problema, “ahí está en Estados Unidos, ¿quién pagó su viaje?, ¿cómo es que viene aquí?”

Dijo que si viaja a Estados Unidos y sufre un agravio, los medios de comunicación y sus detractores lo celebrarían como si ganaran el Mundial.

“Yo voy a donde considero ir, en el momento que considero hacerlo, y, por supuesto que volveré a Estados Unidos, por supuesto que volveré a Estados Unidos, no tengo la menor duda de ello”, aseguró.

En la víspera, la senadora del PAN, Lily Téllez retó a los morenistas a romper su visa en verdadera solidaridad con Andy López Beltrán pero Fernández Noroña justificó la lesión que tiene en el brazo para no romper ese documento.