SEP confirma la fecha del primer megapuente del ciclo escolar 2026: alumnos tendrán hasta 4 días sin clases

Si apenas estás comprando la lista de útiles para el regreso a clases y ya estás pensando en los días de descanso que contempla el ciclo escolar, te tenemos una buena noticia: la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene definida la fecha del próximo megapuente escolar de 2026 y llegará antes de lo que muchos imaginan.

El calendario escolar 2026-2027 contempla varios descansos durante el ciclo, pero uno de los más atractivos será el que se forme entre finales de octubre y los primeros días de noviembre.

¿Cuándo será el próximo megapuente de la SEP?

El primer gran descanso llegará entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre de 2026. Esto significa que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases durante cuatro días seguidos y regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre.

¿Por qué no habrá clases el viernes 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2026?

El viernes 30 de octubre está programada una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), mientras que el lunes 2 de noviembre corresponde a la suspensión de labores docentes por el Día de Muertos. Entre ambos aparecen, naturalmente, el sábado y el domingo.

La SEP establece este calendario para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El ciclo contempla 185 días de clases, comenzó el 31 de agosto de 2026 y terminará el 9 de julio de 2027.

¿Quiénes tendrán cuatro días sin clases?

El descanso aplica a estudiantes de educación básica, es decir, quienes cursan preescolar, primaria y secundaria en planteles públicos y particulares incorporados al sistema educativo nacional.

Lastimosamente, los viernes de Consejo Técnico Escolar son una suspensión de clases para los alumnos, pero no un día libre para maestras, maestros y personal educativo, pues esas jornadas están destinadas a actividades de trabajo y planeación.

¿Noviembre tiene otros días sin clases?

El calendario escolar contempla varias suspensiones durante ese mes. Además del lunes 2 de noviembre, los alumnos tendrán suspensiones el:

Viernes 13 de noviembre , por el registro de calificaciones

, por el registro de calificaciones Lunes 16 de noviembre , por la conmemoración de la Revolución Mexicana

, por la conmemoración de la Revolución Mexicana Viernes 27 de noviembre, debido a otra sesión del Consejo Técnico Escolar

De esta manera, noviembre tendrá varios fines de semana largos, aunque no todos alcanzan los cuatro días. El siguiente bloque destacado será el que se extienda del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, dependiendo de cómo se contabilicen las suspensiones establecidas en el calendario.