Regreso a clases 2026 ¿Cómo obtener el certificado médico gratuito? (Pexels)

Ante el próximo inicio del ciclo escolar 2026-2027, las madres, padres y tutores buscan las mejores opciones que beneficien su economía ante el gasto inminente que conlleva surtir las listas de útiles y adquirir nuevos uniformes escolares.

Aunque la mayoría de los trámites para las inscripciones a las escuelas de educación pública son gratuitos, la solicitud de un certificado médico puede ser un gasto que muchos jefes de familia no tenían contemplado; por ello, aquí te decimos cuáles son las opciones gratuitas para tramitar este requisito.

¿Dónde tramitar el certificado médico escolar gratis en CDMX y Edomex?

Las personas interesadas en tramitar el certificado de manera gratuita pueden encontrar instituciones de salud en la Ciudad de México y en todos los estados de la República en donde pueden solicitar este documento.

Centros de Salud del IMSS-Bienestar

Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Ferias de regreso a clases de la Profeco

El certificado médico es un documento que solicitan las instituciones educativas para el registro escolar de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Es importante que los padres y tutores se presenten con el estudiante en las instalaciones de los servicios de salud más cercanas a su domicilio.

Los servicios de salud pública no requieren de una cita previa; pero es importante acudir temprano a los centros de atención, ya que la atención se brinda mediante la entrega matutina de fichas o turnos limitados.

¿Qué se necesita para sacar el certificado médico en centros de salud?

Para agilizar el proceso, los estudiantes deberán acudir acompañados de su madre, padre o tutor con los siguientes documentos:

Identificación oficial del tutor vigente

Cartilla Nacional de Salud

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Es importante resaltar que, antes de acudir a las clínicas públicas, deberás consultar los horarios de atención, ya que, dependiendo de la zona en la que se ubiquen, estos pueden modificarse.