Robo de camiones de carga baja 10% con prevención; coordinación entre ANERPV y Canacar

Robo de camiones de carga disminuye 10% en México: ANERPV

La incidencia de robo de camiones de carga registra una disminución promedio de 10 por ciento entre las unidades monitoreadas y protegidas por empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), principalmente en el Estado de México y Puebla.

Luis Enrique Villatoro Martínez, presidente de la organización, explicó que actualmente se monitorean y protegen alrededor de dos millones y medio de camiones de carga a nivel nacional. Aunque la tendencia general es a la baja, señaló que parte de los incidentes se ha desplazado hacia otras regiones del país.

Entre las entidades donde se han observado repuntes se encuentran Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán, aunque estos incrementos no superan el tres por ciento, de acuerdo con el representante empresarial.

Prevención y recuperación de unidades

Villatoro Martínez destacó que la reducción de los robos está relacionada con las estrategias de prevención y monitoreo, pero también con la coordinación que mantienen las empresas de rastreo con las autoridades de seguridad.

Explicó que entre 85 y 90 por ciento de las unidades robadas que pertenecen al universo monitoreado por la asociación logran ser recuperadas. Para el presidente de ANERPV, estos resultados son consecuencia del trabajo conjunto en materia de inteligencia, infraestructura y seguimiento de los vehículos.

“Junto con las estrategias de prevención y monitoreo, en la Asociación logramos recuperar entre 85 y 90% de las unidades robadas, no es magia, es trabajo compartido con la autoridad en materia de inteligencia e infraestructura”, destacó.

Entre las acciones de coordinación se encuentra el trabajo con el nuevo despliegue de cámaras del C4 carretero, infraestructura con la que las empresas del sector buscan fortalecer los mecanismos de localización y recuperación de unidades.

Empresas de rastreo

El presidente de ANERPV también señaló que las reuniones periódicas con la Guardia Nacional han permitido incorporar a las empresas de rastreo y protección vehicular en los operativos conocidos como “escalón”.

Estas acciones consisten en caravanas de camiones acompañadas por resguardo policial en las carreteras, con el propósito de reforzar la protección tanto de las unidades de carga como de sus operadores durante sus recorridos.

La asociación también trabaja en proyectos específicos para distintas regiones del país. Villatoro Martínez informó que ya existen iniciativas en la zona de Lázaro Cárdenas y otra que se desarrolla para la región de Lagos de Moreno, considerada un punto relevante para el movimiento de mercancías.

“Tenemos ya proyectos que se han estado trabajando en la zona de Lázaro Cárdenas y otro para desarrollar en la región de Lagos de Moreno, que es un punto principal de la operación del movimiento de mercancías, y vienen más”, señaló.

ANERPV y CANACAR intercambiarán información

La estrategia de coordinación también se extendió al sector transportista. Durante la Asamblea de la ANERPV, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Economía, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

El acuerdo fue suscrito por Luis Enrique Villatoro Martínez, presidente de ANERPV, y Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR, con el objetivo de establecer mecanismos para compartir información y desarrollar acciones conjuntas frente al robo de unidades y mercancías.

Durante el encuentro, el director de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía, José Ignacio Aguado, entregó a la ANERPV el Distintivo Hecho en México.

Con el convenio entre ambas organizaciones, las empresas de rastreo y el sector del autotransporte buscarán fortalecer el intercambio de información y las estrategias de prevención, mientras continúan los trabajos coordinados con las autoridades para reducir los robos en las carreteras del país.