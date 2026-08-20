Trasladan de Argentina a México a Fernando Farías Laguna, señalado de huachicol fiscal

Detenido Fernando Farías Laguna. (FGR)

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo el traslado desde Argentina de Fernando Farías Laguna, contralmirante líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos.

Al ingresar los hidricarburos a territorio mexicano, este grupo evadía el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

Fernando Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril. Su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante y sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido en 2025; ambos parientes encabezarían esta red de corrupción de combustible.

Para la movilización de Fernando Farías Laguna, personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), viajó a Argentina para trasladar a México al detenido, con la finalidad de presentarlo ante la autoridad judicial que lo requirió.

Para ello, la Secretaría de Marina dispuso de una aeronave para que servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores trasladen a la Ciudad de México al contralmirante.

En septiembre del 2025, las autoridades destaparon el entramado llamado “huachicol fiscal”, operaciones ilícitas dirigidas por directivos de empresas y algunos servidores públicos relacionados con la venta ilegal de combustible.

Este sujeto, exmiembro de las fuerzas armadas, fue capturado en Buenos Aires, Argentina, por poseer una ficha roja emitida por INTERPOL, además de contar con pasaporte falso de Guatemala.

El secretario de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que este criminal y exfuncionario del Gobierno de México, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Previamente, era buscado en 192 países.

El 19 de septiembre de 2025, una jueza concedió a Farías una suspensión definitiva en la que prohibió su captura y también su encarcelamiento en el penal del Altiplano, sin embargo, el dos de octubre le retiraron esa suspensión, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ningún impedimento para detenerlo.

Las autoridades explicaron que el pasado seis de noviembre, Farías y su defensa no se presentaron a la audiencia de imputación, por lo que la juez del Centro de Justicia Federal, en Almoloya de Juárez, lo declaró sustraído de la justicia y emitió orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con reportes, en agosto de 2024 se registró una salida con destino a Florida, Estados Unidos, sin tener registro de su retorno a territorio nacional.