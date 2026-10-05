Calendario Beca Rita Cetina: ¿Quiénes reciben 700 pesos extra y cuándo les depositan?

Registro Beca Rita Cetina Miles de estudiantes de primaria podrán comenzar su registro muy pronto (Crónica digital)

La Beca Rita Cetina 2026 comenzó octubre con la dispersión de recursos correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027. El calendario contempla depósitos para más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria de escuelas públicas y establece las fechas de pago y la primera letra del apellido de cada beneficiario.

¿Quiénes reciben los 700 pesos extra de la Beca Rita Cetina?

El monto adicional de 700 pesos corresponde a cada estudiante de secundaria adicional que forme parte de una familia beneficiaria de la Beca Rita Cetina.

La estructura del programa establece un apoyo base de 1,900 pesos bimestrales por familia. A esa cantidad se agregan 700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional que cumpla con las condiciones establecidas.

Por ejemplo, una familia con más de un estudiante de secundaria puede recibir un monto superior al apoyo base, debido a que el programa contempla ese complemento por cada alumno adicional.

La Beca Rita Cetina está dirigida a familias con niñas, niños y adolescentes inscritos en educación básica pública, bajo los criterios establecidos por el programa.

Para acceder al apoyo, al menos uno de los integrantes debe estar inscrito en una escuela pública de educación básica en modalidad escolarizada ubicada en una localidad prioritaria o tratarse de una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

Calendario Beca Rita Cetina octubre 2026

La dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre se realiza de manera escalonada según la primera letra del apellido del beneficiario.

El calendario comenzó el lunes 5 de octubre, cuando correspondió el depósito a quienes tienen apellidos que empiezan con A y B.

El martes 6 de octubre corresponde a la letra C, mientras que el miércoles 7 reciben el apoyo quienes tienen apellidos que comienzan con D, E y F.

El jueves 8 de octubre toca a la letra G y el viernes 9 a quienes tienen apellidos con iniciales H, I, J, K y L.

Después del fin de semana, los depósitos continuarán el lunes 12 de octubre para la letra M. El martes 13 será para las iniciales N, Ñ, O, P y Q.

El miércoles 14 de octubre corresponde a la letra R, mientras que el jueves 15 está destinado a quienes tienen apellidos que comienzan con S.

Finalmente, el viernes 16 de octubre concluirá la dispersión de este bimestre para las iniciales T, U, V, W, X, Y y Z.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la dispersión de este primer bimestre se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con el calendario correspondiente a la inicial del apellido.



