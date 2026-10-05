Costo oculto: 75 % de personas omiten comidas y atención médica para pagar su vivienda en México

Comidas omitidas, atención médica postergada y sueños aplazados, son parte de los costos ocultos de la vivienda en México

La falta de vivienda se ha convertido en un gran problema para millones de familias en México, pero ahora también lo es para quienes han logrado adquirir un patrimonio pues los altos pagos y mensualidades han provocado que 3 de cada 4 personas omitan comidas, recurran a sus fondos de emergencia e incluso atención médica para poder pagar su vivienda, lo que les hace vulnerables a futuras crisis.

El costo de la vivienda está obligando a millones de personas a tomar decisiones a expensas de la alimentación, la atención médica, la seguridad financiera y otras decisiones importantes de vida.

Así lo señala “Un hogar, pero ¿a qué costo?”, una a investigación de opinión pública global de Hábitat para la Humanidad Internacional (HPHI), en la que participaron más de 30 mil personas en 22 países, incluido México, donde se advierte esta nueva tendencia que afecta a millones de familias en el mundo incluido México.

“En México más de un tercio, el 36% de las personas encuestadas, ha utilizado sus ahorros o fondos de emergencia, y 34% ha asumido un trabajo adicional. Esto sugiere que muchos hogares mantienen la estabilidad habitacional agotando sus reservas financieras, en lugar de contar con una asequibilidad sostenible, lo que los vuelve más vulnerables a futuras crisis.”, advierte la directora ejecutiva nacional de Hábitat para la Humanidad México (HPHM), Lacmi Rodríguez

Comidas omitidas, atención médica postergada y sueños aplazados, son parte de los costos ocultos de la vivienda en México y el mundo.

Ocho de cada diez personas reportan haber reducido al menos un gasto en alimentos, o haber retrasado o evitado la atención médica durante el último año para poder pagar su vivienda, superando el promedio global de 75%., según este documento

“En México, el 81% de las personas encuestadas espera que su situación de vivienda mejore en los próximos tres años, pero 56% teme que un solo problema inesperado pueda poner en riesgo su capacidad de conservar su hogar, en comparación con 48% del promedio global”, se advierte

Rodríguez explica que muchos hogares parecen estar gestionando sus condiciones actuales de pago de vivienda , pero con muy poco margen de maniobra frente a una enfermedad, pérdida de empleo, aumento de costos o una emergencia familiar.

AGOTA RECURSOS

“Si las tendencias actuales continúan, México corre el riesgo de perpetuar un ciclo en el que la esperanza persiste, pero la seguridad habitacional sigue siendo frágil”, asegura

Los hogares podrían continuar absorbiendo esta presión agotando ahorros, tomando empleos adicionales, posponiendo planes familiares y aceptando riesgos para su seguridad y salud.

Los resultados –agrega--sugieren que las políticas de vivienda deben centrarse no solo en que más familias obtengan una vivienda, sino también en que puedan pagarla, en que sea segura en su tenencia y estructuralmente, habitable y resiliente ante el cambio climático.

Casi 6 de cada 10 padres y madres, en México y el mundo, temen que los costos de vivienda estén limitando las oportunidades de sus hijos, lo que pone de relieve cómo las presiones de la vivienda están retrasando hitos importantes de la vida y haciendo más difícil alcanzar la seguridad a largo plazo.

Para este informe , fueron encuestadas 30.758 personas a nivel global en 22 países: Argentina, Australia, Barbados, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gran Bretaña, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Kenia, México, Nepal, Nigeria, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, Trinidad y Tobago, Turquía y Estados Unidos.