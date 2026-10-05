Lluvia de estrellas de octubre 2026: ¿Será visible en México? (Margarito Pérez Retana)

Como parte del calendario astronómico de octubre de 2026 llegará la lluvia de estrellas o también conocida como Dracónidas desde el martes 6 hasta el sábado 10 de octubre de 2026.

Esto ocurre cada año en el mes de octubre y son meteoros que proviene del cometa 21P/Giacobini-Zinner que orbita alrededor del Sol. Se llama así ya que el punto donde parece surgir se localiza en la constelación de Draco, el Dragón.

¿Será visible en México?

Las Dracónidas podrá verse en México y serán visibles una vez el cielo empiece a oscurecer y podrá en verse en México, cerca de las 19:00 horas (hora centro) con una actividad de entre 5 y 10 meteoros.

En clima alrededor de la Ciudad de México se pronostica nublado y con lluvia. El evento alcanzará el máximo durante la noche del 8 y la madrugada del 9.

El horario varia de acuerdo a la zona geográfica:

Hora estándar de la montaña (MST) y del verano del Pacífico (PDT): 18:00 horas .

. Hora estándar del este (EST) y central del verano (CDT): 20:00 horas.

Recomendaciones para ver lluvia de estrellas

Para poder observar de mejor manera este fenómeno lo recomendable es buscar un lugar despejado con el cielo oscuro. Lejos de la contaminación lumínica de la ciudad.

Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad, evitando usar el celular o el uso de luces blancas.

El uso de binoculares o telescopio reduce el campo de visión, por lo que no es recomendable utilizarlo.

Asimismo trata de utilizar ropa cómoda y caliente para la noche, además otros elementos como sillas o cobijas donde sentarte.

¿Qué otros eventos astronómicos ocurrirán durante el mes de octubre?

Además de la lluvia de Dracónidas, octubre tiene en su calendario otros dos fenómenos astronómicos.

Mercurio en máxima elongación oriental (12 de octubre).

en máxima elongación oriental (12 de octubre). Lluvia de meteoros Oriónidas (21-21 de octubre).

Sin olvidar las fases lunares: