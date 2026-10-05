Caso María Fernanda Orozco: ¿Ya detuvieron al feminicida de la exalumna de la UDLAP?

Bryan Alexandro "N"

La Fiscalía General de Puebla (FGE), comunicó que en las primeras horas del 4 de octubre había sido encontrado el cuerpo sin vida de María Fernanda Orozco Suárez, de 24 años, quien habría muerto por asfixia por sofocación, asociada a una hemorragia subaracnoidea provocada por un traumatismo craneoencefálico. Esto dentro de su departamento ubicado en el barrio de San Juan Aquihuac, en San Andrés Cholula, Puebla.

Detuvieron a la pareja de María Fernanda Orozco, Bryan Alexandro “N”, por intentar ingresar al domicilio

Este lunes 5 de octubre, la FGE ha dado a conocer un avance dentro del proceso de investigación, al detener a Bryan Alexandro “N”, el novio de María Fernanda y persona con quien vivía. Esto luego de que el sospechoso llegara al domicilio alrededor de las 8:00 horas del domingo 4 de octubre e intentara ingresar al departamento.

Al recibir la negativa por parte de la policía, intentó sobornar con 5 mil pesos a los agentes de seguridad, quienes se negaron, por lo que habría adoptado una actitud agresiva e intentó agredir físicamente a los elementos, por lo que terminó siendo detenido y puesto a disposición.

A pesar de haber sido detenido, aún no se le halla culpable del feminicidio, por lo que la Fiscalía continúa realizando entrevistas, inspecciones, análisis de videovigilancia y estudios periciales y criminológicos para determinar las circunstancias de la muerte y la posible participación de las personas relacionadas.

Cronología de los hechos del feminicidio de María Fernanda Orozco el 3 de octubre

De acuerdo al recuento de los hechos hecho por N+, el sábado 3 de octubre, la familia perdió contacto total con María Fernanda, quien era exalumna de Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), luego de dejar la institución hacia más de un año.

Debido a que no obtuvieron respuesta por ningún medio, el padre, Evanivaldo Castañeda, decidió irla a buscar a su domicilio, en donde se encontraron con los padres de Bryan Alexandro, quienes les habrían impedido el paso, cerrando incluso el departamento con llave.

Luego de eso, decidieron entrar a la fuerza, ya que sospechaban que algo había pasado. Fue entonces que encontraron a la joven sin vida. La hermana de María Fernanda, Mariana, fue la primera en verla, acto seguido se solicitó la presencia de la policía.

La FGE de Puebla emitió entonces el comunicado sobre el hallazgo de la víctima sin vida dentro de su domicilio en las primeras horas del 4 de octubre.