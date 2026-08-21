Avanza la fabricación de 47 trenes de pasajeros diésel - eléctricos totalmente hechos en México

Se espera que el primer tren de pasajeros de Diésel y eléctrico de Alston se entregue a mediados del 2027 Se espera que el primer tren de pasajeros de Diésel y eléctrico de Alston se entregue a mediados del 2027 (Especial)

Trenes diésel - eléctricos hechos en México — La apuesta del Gobierno Federal de extender a todos los rincones del país el Plan Nacional de Movilidad Ferroviaria avanza sin obstáculos, en especial el transporte de pasajeros como prioridad estratégica, como exhibe la fabricación de los 47 trenes híbridos (diésel-eléctricos) encargados a la empresa francesa Alstom y que serán totalmente hechos en México. El primer convoy de esta flota está programado para ser entregado y sometido a pruebas a mediados del 2027.

Dejar la dependencia de trenes importados del extranjero, como los producidos en China, es uno de los objetivos de esta iniciativa en la que entre las metas figuran que los insumos y mano de obra sean casi totalmente nacional, como es el caso de este encargo de trenes a Alstom para las rutas México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, que aunque la tecnología es francesa, el 76 por ciento del equipo, material y fuerza humana son mexicanos.

De acuerdo con la licitación del proyecto ferroviario federal LA-09-D00-009D00999-I-53-2025, emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) el 15 de diciembre de 2025, la meta de producción e integración nacional contempla cifras específicas tanto a nivel general como por flota contratada.

El fallo publicado por la ARTF en diciembre del año pasado, dio como ganadora de la licitación a la empresa Alstom, con su propuesta de 20 mil 171 millones 045 mil 505 pesos, oferta 17 por ciento menor a la presentada por la española CAF, que ofreció 24 mil 366 millones 068 mil 149 pesos, mientras que la china CRRC Zhuzhou Locomotive, en participación conjunta con México Railway Transportation Equipment, ofreció 23 mil 911 millones 769 mil 552 pesos.

Aunque la tecnología es francesa, el 76 por ciento del equipo, material y fuerza humana son mexicanos Aunque la tecnología es francesa, el 76 por ciento del equipo, material y fuerza humana son mexicanos (Especial)

Informes de la empresa Alstom destaca que de los 47 trenes de pasajeros comprometidos a fabricar y entregar antes del 2030, al menos 33 de éstos serán para cubrir largas distancias y 14 para cortas distancias y serán destinados para cubrir las rutas México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.

La misma fuente refiere que a esta flota se suman los 42 trenes ya entregados para la ruta del Tren Maya, diseñados y ensamblados también en la misma planta de Ciudad Sahagún.

DIÉSEL-ELÉCTRICOS

La compañía gala refirió en comunicados que los convoyes que están en proceso de fabricación y ensamblado serán híbridos (diésel-eléctricos) con tecnología DMU (Diesel Multiple Unit). Además, contarán con motores que generan su propia electricidad a bordo, permitiéndoles operar a alta velocidad sin necesidad de instalar cableado eléctrico aéreo (catenarias) en las largas rutas hacia el norte y el bajío del país.

Asimismo, apunta que los nuevos trenes son modelo Alstom Adessia Stream y se estima alcanzarán una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora.

La SICT refiriere que sobre el costo del pasaje, éste será determinado según la ruta y tramos recorridos, es decir, el plan federal contempla un esquema de tarifa social subsidiada para garantizar la accesibilidad. El costo por kilómetro se fijará por debajo del precio de los autobuses foráneos e incluirá descuentos para adultos mayores, estudiantes y maestros.

Dejar la dependencia de trenes importados del extranjero, el objetivo en la fabricación de trenes de pasajeros en el país Dejar la dependencia de trenes importados del extranjero, el objetivo en la fabricación de trenes de pasajeros en el país (Especial)

VIGILANCIA

La ARTF subraya que el contrato a Alstom representa una inversión de 20,170 millones de pesos que incluyen mantenimiento por cinco años, independiente de los 42 trenes ya entregados para el tren Maya y que cumplen con el mismo servicioadjudicado al consorcio Alstom/Bombardier que tuvo una inversión de 36,560 millones de pesos.

Para dar cumplimiento a las entregas de estas flotas conforme a los contratos, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), órgano descentralizado de la SICT monitorea que se lleve a cabo en tiempo y forma cada entrega con pruebas previas.

De acuerdo con este esquema, Alstom proyecta tener lista la primera unidad para su entrega a mediados de 2027 e iniciar las pruebas de rodamiento en la ruta México–Querétaro.

Los trenes se fabrican y ensamblan en la planta de Alstom en Ciudad Sahagún, en Hidalgo Los trenes se fabrican y ensamblan en la planta de Alstom en Ciudad Sahagún, en Hidalgo (Especial)

Asimismo y conforme a los programado, la proyección apunta a que la entrega total de los trenes sería antes de finalizar la actual administración federal.

El Gobierno Federal señala que con base en informes de la empresa francesa, en la fabricación de los trenes de pasajeros en su planta de Ciudad Sahagún y externos, se generan alrededor de 7,500 empleos directos e indirectos, entre trabajadores, ingenieros y proveedores técnicos.

Asimismo, se estima que el costo por cada convoy está estimado entre 340 millones a 370 millones de pesos, considerando únicamente el costo de fabricación del vehículo, ya que su variación depende de su fue fabricado para cortas o largas distancias.

En el caso de los 42 trenes del Tren Maya, por su tamaño, diseño y tecnología, el costo promedio por convoy fue de 800 millones de pesos, ya que su tecnología es distinta.

Por otra parte y a la par de la fabricación de los nuevos trenes, el plan sexenal de la actual administración federal contempla la construcción de más de 3,000 kilómetros de vías para los trenes de pasajeros, lo que requerirá de forma progresiva nuevas convocatorias para suministrar más de un centenar de unidades conforme avancen los tramos hacia el norte y el occidente del país, como serían las rutas a Guadalajara, en Jalisco y Nogales, en Sonora.

CUMPLIMIENTO

En lo que respecta al cumplimiento del proyecto ferroviario del Gobierno Federal, la información sobre avances, financiamiento, licitaciones y fabricación de las flotas de trenes recae en de tres instancias que vigilan se cumpla con lo contratados, como es el caso de los 47 nuevos trenes híbridos.

La responsabilidad recae en primera instancia en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que como cabeza del sector de transportes en el país, comunica todos los lineamientos generales del Plan Nacional de Movilidad Ferroviaria, así como las asignaciones de presupuestos y las metas del plan de más de 3,000 kilómetros de vías de pasajeros hasta el fin del sexenio.

Además, está pendiente de todo lo referente a las nuevas rutas interurbanas (México–Querétaro, Querétaro–Irapuato, Saltillo–Nuevo Laredo) y proyectos de conectividad regional.

Otra dependencia vigilante es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ente desconcentrado de la SICT, que vigila el marco normativo, supervisión y procesos de licitación técnica y económica para la compra y fabricación de material rodante, asignación de contratos y requerimientos de insumos nacionales.

Otra institución que se suma a estas tareas pero a nivel de trabajos en vías es la Secretaría de la Defensa Nacional, que a través de su agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, se encarga y coordina con los fabricantes de trenes, de la ingeniería básica, construcción de vías e infraestructura civil en tramos estratégicos, así como coordinar la operación en varias rutas clave del tren, tanto de pasajeros como de carga.

La apuesta del Gobierno Federal en el mediano plazo es dejar la dependencia de empresas extranjeras en la fabricación de trenes de pasajeros y de carga, como hasta ahora, por lo que se reforzarán estrategias para que flotas de convoyes hechos en México no sólo sean para uso nacional, sino también en el largo plazo entrar al mercado de la importación.

La Crónica de Hoy 2026