EU quiere asfixiar a cárteles mexicanos: impedirá que crucen fronteras en AL

Ofensiva contra cárteles mexicanos con aliados de América

Sin invadir territorio mexicano, pero con la amenaza de usar fuerza letal si grupos criminales mexicanos intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, bajo esa premisa, el Pentágono resaltó que el ataque terrestre contra los cárteles se sustentará con apoyo de países aliados que integran el Escudo de las Américas y que desde sus trincheras replicarán la misma estrategia para asfixiar al narco e impedir que sustancias ilícitas ingresen a sus naciones, a la vez que se advierten aseguramientos de drogas y dinero productos de negocios ilícitos.

El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, advirtió desde Washington que el objetivo, que ya está en marcha, busca expandir a territorio continental las operaciones letales contra los cárteles, no solo los mexicanos, por lo que se replicará con sus aliados del continente por tierra el modelo de ataques aéreos usados previamente contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

El Departamento de Guerra estadounidense refiere que los puntos esenciales de la ofensiva terrestre para eliminar a narcoterroristas contempla en sus tareas la participación de los 18 países miembros del Escudo de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition), y en el que no fueron incluidos ni México ni Brasil.

La estrategia terrestre de la que no se había profundizado, subraya que la fuerza letal no está exenta, pues se aplicará si existe riesgo y si se atenta contra la soberanía de EU y sus aliados del Escudo de las Américas.

De acuerdo con americasquarterly.org, plataforma digital estadounidense enfocada en política, seguridad, negocios y la cultura de América Latina y el Caribe, Washington tiene en la mira acelerar junto con sus aliados de las Américas interceptar los insumos que alimentan a los cárteles mexicanos desde el sur del continente y sofocar sus rutas de salida, forzando un cerco operativo y financiero en torno a México sin la necesidad de desplegar tropas extranjeras dentro del territorio soberano mexicano.

Sobre este punto, el Pentágono advierte que se buscará neutralizar a toda costa a grupos criminales de forma directa, tanto en sus redes como en sus infraestructuras dentro de EU y dentro de los países aliados del continente desde las rutas de cocaína en Sudamérica hasta el tráfico de fentanilo en suelo estadounidense mediante ataques directos y acciones conjuntas.

La administración de Donald Trump, que ha destacado que el Gobierno de México rechaza una intervención militar en su territorio, advierte que se combatirá en la frontera de EU a los narcoterroristas, a quienes se frenará a toda costa para que no salgan de suelo mexicano, por lo que echarán mano de operaciones de aliados con intercambio de inteligencia biométrica y radares compartidos, a los que se suma la vigilancia con satélites espía y drones.

Ofensiva terrestre contra cárteles mexicanos con aliados de América (BIENVENIDO VELASCO/EFE)

Bloque continental

De acuerdo con medios estadounidenses como las cadenas CNN y Telemundo y el periódico The Washington Post, la ofensiva de la administración Trump no irá en solitario, ya que para ahogar las acciones y finanzas del narco, cuenta con los países de la recién creada coalición del Escudo de las Américas, que harán lo propio desde sus territorios, sin dejar de lado el uso de la fuerza letal.

La estrategia consiste en bloquear y asfixiar desde las fronteras y rutas externas de países aliados como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, que estarán coordinados por el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental del Comando Sur, que vigilará las fronteras terrestres, marítimas y aéreas que conecten con el sur de México.

Asimismo, otras naciones aliadas del bloque de las Américas controlarán y vigilarán movimientos sospechosos de presuntos criminales con patrullajes navales y aéreos coordinados en el Caribe y el Pacífico para cortar el flujo de narcóticos, dinero en efectivo y armas, tareas que estarán coordinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), dirigida por el mayor general de la Marina Kevin Jarrard.

Para la frontera norte, donde hay vigilancia rigurosa para frenar la salida de elementos de los cárteles, sus sustancias ilícitas y cruce de armas desde EU, estará bajo la dirección de Comando Norte (Northcom, que participa en el monitoreo fronterizo con apoyo de la Fuerza de Tarea Integradora Anti-Cárteles.

De acuerdo con la organización especializada en temas de seguridad a nivel global, Atlasinstitute.org, el despliegue de EU contra los cárteles contempla de manera íntegra y en conjunto con sus aliados en América Latina, una red de inteligencia compartida y rastreo biométrico, lo que permitirá vigilar las entradas de presuntos sospechosos desde aeropuertos y aduanas.

Asimismo, Los gobiernos de esta coalición se comprometieron a intercambiar inteligencia técnica, datos biométricos de sospechosos, radares compartidos y monitoreo satelital en tiempo real con agencias de seguridad estadounidenses para mapear y desmantelar a las células del narco en sus territorios.

Como parte de la estrategia, las naciones del Escudo de las Américas advierten que sumarán su voz la de EU a través de presiones políticas y diplomáticas sobre el gobierno mexicano, para exigir mayores acciones contra grupos criminales, que acepte mayores niveles de cooperación militar, mayor participación en extradiciones sistemáticas y medidas anticorrupción.

La coalición Escudo de las Américas formalizó su alianza en marzo de 2026, y las operaciones de inteligencia e interdicción marítima y aérea ya se encuentran en marcha.

La expansión hacia acciones terrestres coordinadas está activa de forma progresiva mediante ejercicios militares e intercambio de datos, aunque la ejecución de operativos directos en suelo de países vecinos sigue dependiendo del aval formal o acuerdos específicos con cada gobierno, como cofirmó la plataforma Atlasinstitute.org.

Con base en la estrategia encabezada por Estados Unidos se creó la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (Americas Counter Cartel Coalition / A3C), que constituye el brazo operativo del Escudo de las Américas, que aunque no interviene de manera directa sobre suelo mexicano debido a que México no forma parte de este bloque, si apoya desde sus territorios en la contención de cárteles mexicanos, aseguramiento de sustancias ilícitas y confiscación de dinero productos de eventos ilegales, por lo que la estrategia de la coalición está diseñada para impactar severamente las operaciones de los cárteles mexicanos desde el exterior mediante las siguientes acciones.