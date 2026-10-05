México y EU activan Operación Concurrente en la frontera de Tamaulipas

Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores informaron que México y Estados Unidos iniciaron una nueva “Operación Concurrente” o “Espejo” en la frontera común de Tamaulipas, como parte de la coordinación entre autoridades militares de ambos países para contribuir a prevenir el tráfico de drogas y personas.

Por parte de México participan 500 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, respaldados por dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana, así como drones y equipos antidron móviles y semifijos.

La operación se desarrolla en territorio mexicano en la zona fronteriza de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, mientras que las fuerzas estadounidenses realizan acciones correspondientes desde su propio territorio.

De acuerdo con las dependencias federales, este tipo de acciones coordinadas se lleva a cabo desde el 5 de febrero de 2025. Como parte de los preparativos para la jornada actual, el pasado 3 de octubre los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, y de la 8/a. Zona Militar, ubicada en Reynosa, Tamaulipas, establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos.

El objetivo de este enlace fue garantizar la coordinación y comunicación necesarias para desarrollar la operación de manera simultánea, con cada fuerza actuando dentro de su respectivo territorio.

Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores destacaron que el mecanismo de cooperación bilateral se desarrolla bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de ambos países.

La denominada Operación Concurrente busca fortalecer la vigilancia en la frontera y contribuir a contener actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y personas, mediante el intercambio y coordinación operativa entre las autoridades militares de México y Estados Unidos.