Huachicol en México: ¿Quién es el Señor de los Buques y por qué volvieron a emitir una orden de aprehensión en su contra?

Roberto Blanco Cantú Una tercera orden de aprehensión se dio en contra del sujeto identificado como "El señor de los buques".

Este lunes 5 de octubre se emitió una nueva y tercera orden de aprehensión para Roberto Cantú Blanco, también conocido como ‘El Señor de los Buques’ y que ha sido señalado anteriormente por tras lado ilícito de “Huachicol Fiscal” y ligado presuntamente a un grupo del Crimen Organizado.

¿Quién es “El señor de los Buques” y por qué se le acusa de huachicol fiscal?

Roberto Blanco Cantú, también identificado como Roberto Brown Cantú y conocido como “El Señor de los Buques”, es un empresario vinculado por la Fiscalía General de la República (FGR) con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y al llamado huachicol fiscal.

Blanco Cantú aparece como accionista de la empresa transportista Mefra Fletes, compañía que, de acuerdo con investigaciones federales y reportes especializados, habría participado en la logística y distribución de combustibles introducidos irregularmente a México. Actualmente se encuentra prófugo y desde 2025 enfrenta órdenes judiciales relacionadas con investigaciones por hidrocarburos.

El caso que colocó a Blanco Cantú en el centro de las investigaciones fue el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tamaulipas, en marzo de 2025.

La FGR informó posteriormente que en esa embarcación fueron asegurados alrededor de 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, autotanques y documentación aduanera. Según la Fiscalía, el esquema consistía en utilizar documentación para aparentar que las mercancías importadas eran productos distintos al combustible, con una carga fiscal diferente, y posteriormente introducir y distribuir el hidrocarburo en territorio nacional.

¿Por qué le giraron otra orden de aprehensión este 5 de octubre?

Este lunes 5 de octubre de 2026, el juez federal Mario Elizondo Martínez emitió una tercera orden de aprehensión contra Blanco Cantú, de acuerdo con información de Agencia Reforma basada en el fallo judicial. La nueva orden está relacionada con el expediente del Challenge Procyon y contempla los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos y contrabando.

La medida también alcanza a José René Tijerina Mendoza, copropietario de Mefra Fletes, y a José Isabel Murguía Santiago, “El Choko”, además de otros empresarios y agentes aduanales.

La nueva acusación se suma a dos órdenes de aprehensión anteriores. Una está relacionada con el aseguramiento de 8.8 millones de litros de hidrocarburo en Ensenada, Baja California, en marzo de 2025, mientras que otra corresponde al aseguramiento de aproximadamente 2.4 millones de litros en una bodega de Altamira, Tamaulipas, también en marzo de ese año.

De acuerdo con la FGR, las investigaciones forman parte de una operación más amplia para identificar y desarticular las estructuras empresariales y logísticas utilizadas para introducir combustible de contrabando al país.