Gobierno federal reporta riesgo feminicida en una de cada tres llamadas al 079 (Moisés Pablo Nava)

La Línea de las Mujeres 079, opción 1, ha identificado situaciones de violencia con riesgo feminicida en 33 por ciento de los casos relacionados con violencia recibidos durante más de un año de operación, informó la Secretaría de las Mujeres.

A lo largo de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la dependencia, Laura Itzel Castillo, señaló que el mecanismo ha recibido alrededor de 20 mil llamadas. Del total, 83 por ciento correspondió a solicitudes de atención por algún tipo de violencia y el restante 17 por ciento a peticiones de orientación e información.

Itzel Castillo explicó que la identificación de los casos considerados críticos permitió activar acciones preventivas para evitar que la violencia llegara a una manifestación feminicida.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, detalló que las llamadas son clasificadas de acuerdo con el tipo de violencia y el nivel de urgencia.

A partir de esa valoración, las mujeres pueden ser canalizadas al Centro Libre más cercano y, cuando las circunstancias lo requieren, se establece coordinación con los Centros de Justicia estatales.

La atención contempla apoyo psicoemocional y asesoría jurídica.

La presidenta Sheinbaum explicó que el mecanismo no se limita a recibir una llamada. Una vez que se identifica una situación que requiere intervención, se solicita a las secretarías de Seguridad, institutos o secretarías de las mujeres de las entidades que establezcan contacto con la persona afectada.

Incluso, agregó, si después de cierto tiempo la mujer deja de comunicarse, puede recibir una llamada de seguimiento para conocer su situación y determinar si requiere algún apoyo adicional.

En materia de incidencia delictiva, Ingrid Gómez informó que durante la actual administración se registra una reducción histórica de 36 por ciento en el promedio diario de feminicidios.

El gobierno federal presentó también el balance de los Centros Libres, estrategia territorial que actualmente suma mil 001 espacios distribuidos en las 32 entidades. Su cobertura alcanza 40 por ciento de los municipios del país.

Estos centros han proporcionado un millón 436 mil 869 servicios y atendido a 656 mil 344 personas.

Los espacios ofrecen de manera gratuita apoyo psicoemocional y asesoría jurídica, además de actividades relacionadas con la formación en derechos, autonomía económica y prevención de las violencias mediante talleres de capacitación.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de redes comunitarias y el liderazgo de las mujeres.

Claudia Sheinbaum planteó que la cobertura debe ampliarse hasta alcanzar prácticamente la totalidad de los municipios del país. La meta señalada durante la presentación es contar con al menos un Centro Libre en cada uno de los casi 2 mil 500 municipios de México.

La presidenta sostuvo que estos lugares deben funcionar no sólo como sitios de atención para mujeres que enfrentan violencia, sino también como espacios para impulsar su autonomía económica.

Como parte de las acciones de difusión de derechos, la Secretaría de las Mujeres reportó además la distribución de más de 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres, materiales que fueron traducidos a 56 lenguas indígenas y dos variantes.

En paralelo, la Red Nacional de Tejedoras de la Patria cuenta con 197 mil 446 mujeres voluntarias que participan en labores comunitarias.

La dependencia también informó sobre acciones en otras áreas. Se señaló que la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores benefician a más de 10 millones de mujeres.

Sembrando Vida registra 33 por ciento de beneficiarias mujeres y el programa dirigido a hijas e hijos de madres trabajadoras atiende a más de 150 mil personas.

En educación, la Beca Rita Cetina llega a 7 millones 386 mil niñas; la beca de educación media beneficia a 2 millones de adolescentes, mientras Jóvenes Escribiendo el Futuro alcanza a 27 mil estudiantes y el apoyo de transporte Gertrudis Bocanegra a 30 mil beneficiarias.

La participación femenina representa 52.2 por ciento en educación media y 54.3 por ciento en educación media superior.

En salud, a julio de 2026 se habían realizado un millón 359 mil mastografías, con 65 por ciento de detección temprana de cáncer de mama.

En vivienda, 61 por ciento de los créditos otorgados mediante Vivienda para el Bienestar correspondieron a mujeres: 59 mil 036 beneficiarias de un total de 91 mil 938.

En Financiamiento para el Bienestar, 94 por ciento de los créditos a la palabra concedidos desde 2024 fueron destinados a mujeres, con 92 mil 885 créditos.

En el sector agrícola y rural, 5.5 millones de mujeres participan en programas de bienestar, entre ellas 660 mil 600 campesinas; además, las mujeres representan 57.4 por ciento de las personas beneficiarias de Leche para el Bienestar, equivalente a 4.7 millones de personas.

La estrategia federal también incluyó acciones frente a la violencia en entornos digitales. La Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital establecieron acuerdos con Google, TikTok y YouTube para orientar y canalizar a usuarias que realicen búsquedas relacionadas con situaciones de riesgo.

En TikTok, de acuerdo con lo presentado, búsquedas como “feminismo”, “violencia de género” o “acoso sexual” activan una opción para recibir orientación especializada mediante la Línea 079, opción 1.

El gobierno federal vinculó estas políticas con el hecho de que México tenga por primera vez a una mujer en la Presidencia. Sheinbaum afirmó que este hecho debe entenderse como resultado de la lucha histórica de las mujeres y no sólo como un logro individual.

Itzel Castillo resumió la posición de la dependencia al señalar que el objetivo es que la igualdad sustantiva tenga efectos en la vida cotidiana, las comunidades, los servicios y los programas de gobierno.

La secretaria llamó a las mujeres que enfrenten alguna situación de violencia a comunicarse al 079, opción 1, para recibir orientación, atención y canalización.