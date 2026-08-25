Huelga del Monte de Piedad: los cinco escenarios que podrían ocurrir tras la intervención de la SCJN

Futuro del Monte de Piedad Tras la atracción del caso por la Corte, hay distintos escenarios que pueden ocurrir en la huelga. (Cuartoscuro)

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el amparo relacionado con la declaratoria de inexistencia de la huelga del Nacional Monte de Piedad no pone fin al conflicto laboral, pero sí abre una nueva etapa jurídica que podría definir el desenlace de un paro que está por cumplir 11 meses.

Aunque la Corte analizará el caso, la resolución no será inmediata: el expediente deberá turnarse a una ponencia, elaborarse un proyecto de sentencia y posteriormente discutirse en el Pleno, por lo que las sucursales permanecerán cerradas mientras el litigio sigue su curso.

En un recorrido realizado por LA CRÓNiCA DE HOY en las inmediaciones del plantón que sostiene el sindicato en la sede central, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, trabajadores recomendaron a los clientes a liquidar sus prendas, para evitar seguir pagando refrendos e intereses.

Asimismo, reiteraron que las y los usuarios afectados por la huelga pueden solicitar un 20 por ciento de beneficio económico a las autoridades del Monte de Piedad como compensación por sus bienes empeñados, que actualmente se encuentran resguardados en bóvedas por mandato judicial.

La SCJN podría confirmar la inexistencia de la huelga del Monte de Piedad

El primer escenario es que la Suprema Corte confirme la resolución que declaró inexistente la huelga.

Si los ministros concluyen que el juez actuó conforme a derecho, el sindicato perdería ese procedimiento y el Monte de Piedad tendría bases legales para avanzar hacia la reanudación de sus operaciones, aunque aún podrían derivarse actuaciones procesales de la sentencia.

Además, la Corte establecería un criterio sobre los requisitos para validar un movimiento huelguístico.

El caso del Monte de Piedad podría regresar a las autoridades laborales

Otro escenario es que la SCJN determine que la resolución fue incorrecta y ordene emitir una nueva.

Si los ministros consideran que hubo una interpretación errónea de la Ley Federal del Trabajo o de los estatutos sindicales, el expediente regresaría a las instancias laborales para que dicten una nueva resolución conforme a los criterios fijados por la Corte, lo que prolongaría el conflicto.

La resolución podría convertirse en un precedente nacional

El caso también podría tener efectos más allá del Nacional Monte de Piedad.

La Suprema Corte revisará si, para que una huelga sea válida, basta con el respaldo mayoritario de los trabajadores o si también es indispensable acreditar el cumplimiento de los procedimientos internos establecidos en los estatutos del sindicato.

La decisión podría fijar un criterio de referencia o incluso convertirse en jurisprudencia para futuros conflictos colectivos en México.

La huelga podría prolongarse varios meses más en el Monte de Piedad

La atracción del expediente no implica una resolución inmediata.

Antes de emitir una sentencia definitiva, la Corte deberá cumplir con el procedimiento interno de análisis y discusión, por lo que el conflicto laboral podría extenderse durante varios meses y las más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad continuarían cerradas.

Un acuerdo entre las partes podría terminar el conflicto

También existe la posibilidad de que el sindicato y el patronato alcancen un acuerdo antes de que la SCJN resuelva el fondo del asunto.

Durante el conflicto se han realizado diversas mesas de conciliación y presentado propuestas para poner fin a la huelga, aunque hasta ahora no han prosperado. Si ambas partes llegan a un convenio, la resolución de la Corte podría perder efectos prácticos sobre el conflicto, dependiendo del estado procesal del expediente.

¿Cuál es el escenario más probable en el Monte de Piedad?

Por ahora, el efecto inmediato de la decisión de la SCJN es jurídico, no operativo.

La Corte únicamente resolvió atraer el expediente para revisar un tema de interpretación de la Ley Federal del Trabajo; no ordenó levantar la huelga ni reabrir las sucursales del Nacional Monte de Piedad.

En tanto se elabora el proyecto de sentencia y se discute en el Pleno, el conflicto laboral permanecerá vigente y la resolución definitiva aún podría tardar varios meses.

Por ello, las miles y miles de usuarios afectados deberán tomar la decisión económicamente más conveniente respecto a sus prendas.