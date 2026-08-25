Aseguran más de 20 mil dosis de droga, armas y 2.1 mdp en Durango

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un cargamento de droga, armas y más de 2.1 millones de pesos en efectivo durante un operativo en Peñón Blanco, Durango.

El aseguramiento se realizó durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Esto fue lo asegurado en el operativo

Las autoridades informaron que durante la acción fueron asegurados:

Un arma corta y un arma larga.

145 cartuchos.

Ocho cargadores.

14 mil 800 dosis de una sustancia con características de la metanfetamina.

de una sustancia con características de la metanfetamina. 3 mil 98 dosis de un polvo blanco con características de la cocaína.

de un polvo blanco con características de la cocaína. 2 mil 510 dosis de marihuana.

de marihuana. 474 cigarrillos de marihuana.

de marihuana. 2 millones 113 mil pesos en efectivo.

en efectivo. Un vehículo.

Diverso equipo táctico.

En total, el operativo permitió asegurar más de 20 mil dosis de presuntas drogas, además de armamento y recursos económicos.

Aseguramientos federales superan las 25 mil armas

El Gabinete de Seguridad destacó que, durante la presente administración, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional han asegurado 25 mil 764 armas de fuego, 4 millones 610 mil 760 cartuchos, 114 mil 626 cargadores, 47 mil 659 vehículos, 128 mil 964 kilogramos de marihuana, 20 mil 342 kilogramos de cocaína, 147 mil 744 kilogramos de metanfetamina y 226 millones 224 mil 865 pesos.

Las autoridades señalaron que estos resultados buscan debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones delictivas.

FGR continuará con las investigaciones

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la representación de la Fiscalía General de la República en Durango, que realizará los peritajes e integrará la carpeta de investigación correspondiente.