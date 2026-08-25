Pensión ISSSTE septiembre: ¿Qué día cae el pago a pensionados, según el calendario? Conoce cuándo te depositan el pago de tu pensión ISSSTE de septiembre (Unsplash)

Con el fin de agosto cada vez más cerca, miles de derechohabientes comienzan a preguntarse cuándo podrán recibir el pago de su pensión ISSSTE correspondiente al mes de septiembre.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deposita las pensiones a sus jubilados y pensionados en los últimos días hábiles del mes anterior al que corresponde el pago; por lo que la pensión de septiembre la estarán recibiendo en los próximos días.

¿Cuándo pagan la pensión ISSSTE de septiembre?

De acuerdo con el calendario de pagos del ISSSTE, los jubilados y pensionados estarán recibiendo el pago de su pensión el próximo viernes 28 de agosto, unos días antes de que finalice el mes, por lo que los pensionados de esta institución podrán disfrutar de este depósito.

Calendario de pagos del ISSSTE: próximos depósitos del año

Del mismo modo, con el objetivo de que los pensionados puedan prever sus gastos, el ISSSTE ha compartido su calendario de pagos de pensión para este 2026, y aquí te compartimos las fechas de los depósitos que restan para este año:

Septiembre: 28 de agosto

28 de agosto Octubre: 30 de septiembre

30 de septiembre Noviembre: 29 de octubre

29 de octubre Diciembre: 27 de noviembre

¿Cómo consultar el talón de pago y los recibos de la pensión ISSSTE en línea?

Por otra parte, si cuando recibas el depósito de tu pensión ISSSTE el próximo 28 de agosto deseas consultar el comprobante de pago, estos son los pasos que debes seguir:

Ingresar a la página web del ISSSTE, seleccionar el apartado “Acciones y Programas” y dar clic en la opción “Servicios en Línea del ISSSTE” .

y dar clic en la opción . Dar clic en la opción “Comprobantes de pago a pensionistas” y seleccionar la opción “Riesgos de Trabajo” o “Edad y tiempo de servicios”.

y seleccionar la opción “Riesgos de Trabajo” o “Edad y tiempo de servicios”. Una vez dentro de la plataforma, tendrás que ingresar tu número de pensión, código de deudo, el año y el mes que deseas consultar.

Dar clic en “buscar”.

¡Y listo! Automáticamente el sistema realizará la descarga de tu comprobante.