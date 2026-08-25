Salud Casa por Casa supera 24.8 millones de visitas médicas a adultos mayores y personas con discapacidad

El programa Salud Casa por Casa ha realizado 24.8 millones de visitas médicas domiciliarias y gratuitas a personas adultas mayores y personas con discapacidad, como parte de las acciones del Gobierno de México para acercar los servicios de salud a quienes tienen mayores dificultades para trasladarse a una unidad médica.

Este programa busca llevar atención directamente hasta los hogares de los beneficiarios, con el objetivo de detectar problemas de salud de manera oportuna y dar seguimiento a las condiciones de cada persona.

Las visitas son realizadas por personal de salud, que acude a los domicilios para conocer el estado físico de los pacientes, identificar posibles enfermedades y brindar orientación para el cuidado de la salud.

Uno de los principales objetivos de Salud Casa por Casa es que las personas adultas mayores y aquellas que viven con alguna discapacidad puedan recibir atención sin tener que realizar largos traslados. De esta manera, el programa busca facilitar el acceso a los servicios médicos y prevenir complicaciones.

Durante las visitas también se puede dar seguimiento a enfermedades y condiciones que requieren atención constante. Esto permite que el personal de salud tenga un mayor conocimiento sobre las necesidades de los beneficiarios y pueda recomendar las acciones necesarias para cuidar su bienestar.

El programa forma parte de una estrategia para fortalecer la atención primaria y acercar los servicios médicos a las comunidades. La atención en los hogares permite conocer directamente las condiciones en las que viven los pacientes y detectar necesidades que podrían pasar desapercibidas si únicamente acudieran a consultas tradicionales.

Las 24.8 millones de visitas representan un avance importante en la cobertura del programa, debido a que miles de personas han recibido atención médica sin costo directamente en sus domicilios.

Además de la atención médica, el esquema busca promover una cultura de prevención. Para las personas adultas mayores, las revisiones periódicas pueden ayudar a detectar oportunamente problemas de salud y mantener un seguimiento de padecimientos que necesitan cuidados permanentes.

En el caso de las personas con discapacidad, las visitas también permiten conocer sus necesidades particulares y ofrecer orientación de acuerdo con sus condiciones.

La estrategia busca que la atención médica no se limite a los hospitales y centros de salud, sino que también llegue hasta los hogares. Con ello, el Gobierno de México pretende reducir algunas de las dificultades que enfrentan las personas que, por su edad, discapacidad o situación familiar, tienen problemas para trasladarse.

El programa también representa una forma de acercar al personal de salud a las familias y conocer de manera directa las condiciones de los pacientes. Esto puede facilitar la identificación de riesgos y ayudar a que los beneficiarios reciban recomendaciones para mantener una mejor calidad de vida.

Con más de 24.8 millones de visitas médicas domiciliarias, Salud Casa por Casa continúa como una de las acciones enfocadas en acercar servicios de salud gratuitos a sectores que requieren una atención más cercana.

La estrategia plantea que la atención médica pueda llegar hasta donde se encuentran los pacientes, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad, para facilitar el acceso a los servicios y fortalecer las acciones de prevención y cuidado de la salud.