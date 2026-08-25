FGR destruye 25 vehículos con blindaje artesanal en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de 25 vehículos con blindaje artesanal, denominados “monstruos”, como parte del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

Las unidades que probablemente eran utilizadas por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con diversas indagatorias, fueron aseguradas en colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en distintas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El evento, que estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

FGR destruye 25 vehículos con blindaje artesanal en Tamaulipas

También, contó con la presencia de representantes de autoridades federales y locales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.