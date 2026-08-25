Rosi Bayardo, coordinadora estatal de Morena en Colima; “hay mucha gobernadora”, presume

Rosi Bayardo, al asumir como coordinadora estatal de Morena en Colima

La presidenta municipal con licencia de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, conocida como Rosi Bayardo, será la coordinadora estatal de Morena en Colima que se convertirá en la candidata de la alianza que mantiene ese partido, con PT y PVEM rumbo a los comicios para renovar esa gubernatura el próximo año.

Al asumir como coordinadora estatal en Colima, la también ex secretaria de Desarrollo Económico en esa entidad aseveró que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo.

Por ello aseveró que su principal interés será el pueblo de Colima pues parafraseó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Bayardo Cabrera se comprometió a defender la soberanía del país y el proyecto de la Cuarta Transformación en Colima pues ello significa desarrollo para el estado.

Asimismo presumió que en la actualidad se vive una realidad muy distinta en Colima a la que se vivía en los tiempos del PRI y del PAN cuando se hablaba de que el estado estaba en quiebra y no había desarrollo económico.

“Hoy hay mucha gobernadora”, presumió en alusión a la morenista Indira Vizcaíno Silva de la cual ha sido integrante de su gabinete.

En presencia de la dirigencia nacional de Morena, Bayardo Cabrera aseveró que su triunfo como coordinadora estatal en Colina no le pertenece a una sola persona sino a los organizadores de este movimiento que nunca de creer en que otro México era posible.

Bayardo Cabrera se incorporó en el 2017 al proyecto político de Indira Vizcaíno y en el 2018 se convirtió en diputada federal.

Tres años después repitió como diputada federal y posteriormente se integró al gobierno estatal de Vizcaino donde del e 2021 al 2022 fue secretaria de Desarrollo Económico.

Después asumió la dirección general del DIF Estatal de Colima, cargo que ocupó hasta enero de 2024.

Luego fue presidenta municipal de Manzanillo, cargo al que pidió licencia en junio pasado para buscar la coordinación estatal de Morena en Colima.