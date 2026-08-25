CFE restablece el suministro eléctrico en zonas de Tamaulipas afectadas por mal clima

CFE restablece suministro eléctrico en Tamaulipas

La energía volvió por completo a las zonas de Jiménez, Norias y San Fernando, en el estado de Tamaulipas, después de que una falla en una línea de transmisión de 115 mil volts provocara afectaciones al suministro eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el servicio fue restablecido al 100 por ciento durante la madrugada de este 25 de agosto.

La desconexión de la infraestructura ocurrió debido a las condiciones meteorológicas asociadas con la onda tropical número 31 y a las constantes descargas atmosféricas registradas en la región. Desde el inicio de la contingencia, personal especializado mantuvo trabajos y maniobras de manera ininterrumpida para recuperar gradualmente el servicio y reparar los equipos afectados.

Recuperación de manera gradual

A través de la Red General de Distribución, la CFE logró recuperar la carga de las subestaciones Norias y Jiménez. En la Subestación San Fernando, inicialmente se reintegraron 2.2 megawatts, equivalentes al 6.2 por ciento de la carga que había resultado afectada.

Las cuadrillas continuaron con las labores durante la noche, pese a las condiciones climáticas y las dificultades para acceder a la infraestructura. Finalmente, durante la madrugada concluyeron las reparaciones y la línea de transmisión de 115 mil volts fue nuevamente energizada.

Con ello, la CFE logró recuperar la totalidad del suministro eléctrico en las zonas afectadas y concluyó la atención de la contingencia.

La empresa señaló que la respuesta ante el incidente refleja la capacidad técnica y operativa de sus trabajadores, quienes permanecieron en campo hasta completar la recuperación del servicio.

Como empresa pública del Estado mexicano, la CFE reiteró su compromiso de mantener un suministro eléctrico seguro, continuo y confiable, así como responder ante las contingencias que puedan afectar a la población.