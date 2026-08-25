Profeco compara precios de la leche: encuentra diferencias de hasta 20 pesos por litro

Precio de la leche en México según Profeco (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

La leche continúa como uno de los alimentos más presentes en la mesa de muchas familias mexicanas, pero su precio puede cambiar de manera importante dependiendo de la marca, presentación y establecimiento donde se compre; por lo anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una guía para orientar a quienes buscan este producto y conocer sus diferentes opciones.

De acuerdo con la información publicada en la Revista del Consumidor, la leche de vaca aporta nutrientes relacionados con la salud ósea y ayuda a prevenir la deficiencia de calcio. Por su procesamiento térmico puede ser pasteurizada o ultrapasteurizada, mientras que por su contenido de grasa se encuentra en variedades entera, descremada y deslactosada.

Precio del litro de leche

El monitoreo de Profeco mostró diferencias entre marcas. En el caso de la leche ultrapasteurizada entera en caja, Lala registró precios de entre 24.50 y 41 pesos por litro, con un promedio nacional de 36.27 pesos. Santa Clara, en la misma variedad y presentación, tuvo precios de 25 a 44 pesos, con un promedio de 36.28 pesos.

Para la leche pasteurizada entera de Alpura, los precios observados fueron de 27 a 33 pesos por litro, con un promedio de 28.96 pesos. En Lala, esta presentación se encontró entre 24.74 y 38.50 pesos, con un promedio de 33.25 pesos.

La diferencia también aparece en las presentaciones en polvo. La lata de 1.08 kilogramos de leche entera Nido FortiCrece tuvo precios de 170 a 255 pesos y un promedio de 220.42 pesos, mientras que la bolsa de 460 gramos de Alpura registró precios de 75 a 109 pesos, con un promedio de 99.56 pesos.

Recomendaciones a la hora de comprar leche

Ante la amplia variedad disponible, la Procuraduría recomienda consultar con especialistas en nutrición para determinar qué tipo de leche y qué cantidad resulta adecuada para las necesidades personales y familiares.

También aconseja comparar precios entre marcas y establecimientos, revisar la fecha de caducidad o consumo preferente y comprobar que los envases no tengan golpes, abolladuras o fugas antes de adquirirlos.

La Profeco señala además que comprar únicamente la cantidad necesaria y conservar correctamente la leche, de acuerdo con el tipo de producto, forma parte de un consumo responsable que puede ayudar a evitar desperdicios y cuidar la economía familiar.

La lista de precios promedio por estado y las distintas presentaciones de leche puede consultarse en la edición 594 de la Revista del Consumidor.