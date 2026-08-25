Sedena envía 300 elementos de seguridad a Sinaloa

Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 300 elementos del Ejército Mexicano en Sinaloa, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones implementadas por el gobierno federal para reforzar la seguridad en la entidad.

La Sedena informó que el contingente salió a las 10:30 horas de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

Los elementos fueron trasladados a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana y se incorporarán al despliegue que actualmente mantiene la 9/a. Zona Militar en el estado.

Adicionalmente, los dispositivos de seguridad realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas consideradas prioritarias, con el objetivo de fortalecer la presencia de las fuerzas federales y contribuir a las labores de seguridad.

La Sedena hizo énfasis que las operaciones se desarrollarán conforme al marco jurídico vigente, particularmente bajo las disposiciones establecidas en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, además de mantener como principio el respeto a los derechos humanos.

La dependencia puntualizó que el refuerzo tiene la finalidad de aportar a la desarticulación de organizaciones delictivas que operan en Sinaloa, a través de acciones dirigidas a la detención de sus líderes y de otros generadores de violencia.

Para ello, los elementos del Ejército trabajarán en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, a fin de realizar operaciones y acciones de seguridad en las zonas prioritarias.

La Crónica de Hoy 2026