Gabinete de Seguridad informó que no se identificó un riesgo específico en Mexicali tras alerta de EU

Elementos de seguridad (José Betanzos Zárate )

Tras la emisión de una alerta de seguridad por parte del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana sobre una posible amenaza en Mexicali, el Gabinete de Seguridad informó que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

Se detalló que a través de los mecanismos institucionales de cooperación, se mantiene el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar y atender oportunamente cualquier indicio relacionado con esta alerta.

Como medida preventiva, las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, y cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder de inmediato ante cualquier eventualidad.

El Gabinete de Seguridad exhortó a la población a mantener la calma, informarse mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas. Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número 9-1-1 y, para realizar denuncias anónimas, el 089.

Las instituciones de los tres órdenes de gobierno mantienen una coordinación permanente para preservar el orden, proteger a las familias de Mexicali y garantizar la seguridad en la entidad.