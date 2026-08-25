EU ha regresado a México a diez fugitivos de delitos graves: Embajador

El embajador subrayó que la coordinación bilateral entre ambos países ha permitido reducir los espacios de impunidad para quienes enfrentan cargos penales.

Al menos diez personas que habrían cometido delitos como secuestro, narcotráfico y posesión de armas en México, han sido extraditados el gobierno de Estados Unidos luego de haberse refugiado en ese país, informó el embajador estadunidense, Ronald Johnson.

Se trata de “diez fugitivos mexicanos buscados por delitos graves”, escribió el diplomático en redes sociales. El mensaje fue acompañado por una foto en la que se observan distintos episodios de la aprehensión y entrega a las autoridades mexicanas de estos huidizos de la ley.

Todos, dijo Johnson, fueron entregados por autoridades estadounidenses a México en días recientes. El también coronel en retiro indicó que los individuos extraditados eran requeridos por la justicia en varios estados del país por delitos graves, así como por ejercer actividades vinculadas con organizaciones del crimen organizado, incluyendo cárteles de la droga.

“Nuestra cooperación está dando resultados: menos delincuentes en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras”, escribió Johnson.

En las fotografías compartidas por el enviado de Washington también se observa a los detenidos, la mayoría esposados, ser custodiados por elementos de corporaciones policiales y militares en puntos fronterizos y en los puentes internacionales que puntean la frontera común con EU.

El embajador subrayó que la coordinación bilateral entre ambos países ha permitido reducir los espacios de impunidad para quienes enfrentan cargos penales. “Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, los delincuentes no tienen dónde esconderse”, sentenció.

AMPLÍAN RANGO DE ACCIÓN

Casi en simultáneo, Rodney Scott, el comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), anunció la firma de una orden que duplica la distancia máxima en alta mar en la que el CBP puede detener, registrar y decomisar embarcaciones “sospechosas de contrabando” en cuatro áreas de alta amenaza: de 12 a 24 millas náuticas.

“Los cárteles y contrabandistas ya no podrán operar justo fuera de nuestro alcance. Los detendremos antes de que lleguen a nuestras costas”, amagó.