Gobierno del EdoMéx propone actualizar leyes para impulsar inversiones y ordenar el crecimiento urbano

El Gobierno del Estado de México envió una iniciativa al Congreso estatal para actualizar las leyes relacionadas con el desarrollo urbano y mejorar los procedimientos para realizar inversiones en la entidad.

La propuesta busca modificar dos ordenamientos: la Ley de la Comisión de Impacto Estatal (Coime) y el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. El objetivo es hacer más claros y eficientes los trámites que deben realizar las empresas y brindar mayor seguridad jurídica a quienes buscan invertir en el estado. La información fue dada a conocer por el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, durante la entrega del Galardón Empresarial CONCAEM 2026, realizada en San Mateo Atenco.

El funcionario explicó que esta iniciativa surgió a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado de México y el sector empresarial. Señaló que existe una relación cercana entre las instituciones públicas y los empresarios para buscar soluciones que permitan facilitar los proyectos de inversión.

Uno de los puntos importantes de la propuesta está relacionado con la Comisión de Impacto Estatal, organismo que asesora y acompaña a los inversionistas durante los trámites que deben realizar ante diferentes dependencias del gobierno estatal. A través de la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE), la Comisión ha permitido avanzar en diferentes proyectos de inversión. De acuerdo con el Gobierno estatal, durante la actual administración se han detonado inversiones por más de 80 mil 650 millones de pesos.

Estos recursos corresponden a proyectos relacionados con diferentes sectores, entre ellos vivienda, industria, minería y comercio. El Gobierno del Estado de México señaló que la actualización de la Ley de la Coime busca mejorar los procedimientos administrativos y dar mayor certeza a las empresas que desean establecer o desarrollar proyectos en la entidad.

Otro de los cambios planteados se encuentra en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Entre sus principales propuestas está incorporar la figura de vivienda intraurbana. Esta modalidad busca aprovechar espacios que ya cuentan con servicios e infraestructura, con la finalidad de evitar que las ciudades continúen creciendo de manera desordenada hacia zonas que todavía no tienen todos los servicios necesarios.

De acuerdo con la propuesta, el aprovechamiento de estos espacios podría ayudar a construir ciudades más compactas y sostenibles. Carlos Maza Lara reconoció la participación del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), encabezado por Mauricio Massud Martínez, en la elaboración de los proyectos de actualización.

También destacó la colaboración de organizaciones empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Durante el evento también se entregaron reconocimientos en 12 categorías a empresas y empresarios que han confiado sus proyectos de inversión en el Estado de México. Entre los asistentes estuvieron la presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra; la presidenta de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega; y el presidente de COPARMEX Estado de México, Julián Niembro Rivera.

Con esta iniciativa, el Gobierno estatal busca actualizar el marco legal para facilitar los procesos de inversión, mejorar el ordenamiento territorial y dar mayor seguridad a las empresas. La propuesta ahora deberá ser analizada por el Congreso del Estado de México, donde se determinará su posible aprobación.