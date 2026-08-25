Profepa lanza campaña contra el tráfico de primates: por cada mono vendido como mascota mueren al menos tres

Fauna en riesgo VILLAHERMOSA, TABASCO, 29NOVIEMBRE2014.- Un grupo de Monos Araña sobre las copas de los arboles son captados en las inmediaciones del parque Tomas Garrido Canabal. FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM (Carlos Canabal Obrador)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó la campaña “Los monos no son mascotas”, con la que busca frenar la extracción, comercialización y posesión ilegal de primates mexicanos. La dependencia advirtió que por cada mono que llega a venderse como mascota, al menos otros tres mueren durante su captura y traslado.

La autoridad ambiental recordó que en México existen tres especies de primates y todas se encuentran en peligro de extinción, por lo que su aprovechamiento y comercio están prohibidos por la legislación ambiental.

Tres especies de monos están en peligro de extinción

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, las especies protegidas son el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono aullador negro (Alouatta pigra) y el mono aullador de manto (Alouatta palliata).

Estos primates habitan principalmente en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca, donde cumplen una función clave para los ecosistemas al dispersar semillas y contribuir al equilibrio de las selvas tropicales.

El tráfico ilegal provoca la muerte de primates

La Profepa explicó que el tráfico ilegal comienza con la captura de crías que aún permanecen con sus madres.

En muchos casos, las hembras son asesinadas para separar a las crías, mientras que otros ejemplares mueren al caer de los árboles o durante su traslado debido al hacinamiento, la deshidratación, el estrés y la falta de condiciones adecuadas.

Los animales suelen ser transportados en cajas, maletas u otros recipientes improvisados, lo que incrementa la mortalidad antes de llegar a los puntos de venta.

La venta de primates está prohibida y puede llevar a prisión

La dependencia recordó que el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo de cualquier especie de primate, ya sea con fines comerciales o de subsistencia.

Además, el Código Penal Federal establece penas de uno a nueve años de prisión para quienes participen en la comercialización ilegal de estas especies.

Entre 2019 y 2026, la Profepa aseguró 137 primates durante operativos de inspección y vigilancia, de los cuales 96 eran monos araña, 24 monos saraguato y 17 monos aulladores.

Profepa advierte riesgos de tener monos como mascotas

Como parte de la campaña, la Procuraduría alertó que los primates conservan su comportamiento silvestre, incluso cuando son criados en cautiverio, por lo que al llegar a la edad adulta pueden volverse agresivos o difíciles de controlar.

También advirtió que sus mordeduras pueden provocar lesiones graves e infecciones y que estos animales pueden transmitir o contraer enfermedades como la gripe y la tuberculosis.

La Profepa subrayó que los primates requieren estimulación física, mental y social constante, por lo que el entorno doméstico no garantiza su bienestar.

Por ello, hizo un llamado a la población a no comprar, extraer, regalar ni mantener monos como mascotas, al reiterar que su lugar está en su hábitat natural.