Nora Ruvalcaba repite como coordinadora estatal de Morena para Aguascalientes

Nora Ruvalcaba va por la revancha en Aguascalientes (Especial)

Como se esperaba, la senadora con licencia, Nora Ruvalcaba será la coordinadora estatal de Morena, PVEM y PT en Aguascalientes con lo que se perfila para convertirse en la candidata de esa alianza para las elecciones del próximo año donde se renovará la gubernatura de esa entidad por segunda ocasión consecutiva.

Cabe recordar en la contienda por la gubernatura en el l 2021, Ruvalcaba perdió la elección contra la panista Tere Jiménez.

Se espera que en breve, Morena también dé a conocer a sus coordinadoras o coordinadores estatales en Campeche y Colima.

En presencia de las dirigencias de Morena, PT y PVEM, Ruvalcaba llamó a la unidad de sus competidoras internas y pidió dejar atrás las diferencias de la contienda pues ahora es momento de hacer un bloque para ganar la elección.

“Las definiciones están hechas u es momento de sumar, de dejar atrás cualquier diferencia y hacer un bloque”, demandó

Hoy –agregó--culmina la competencia interna y no nos vamos a detener, calle por calle, colonia por colonia respaldando el proyecto de la 4T y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ruvalcaba se comprometió a entregar toda u fuerza y su ser para hacer realidad la alternancia política en esa entidad, hoy gobernada por el PAN.

“Los anhelos de Aguascalientes se harán realidad”, se comprometió

Para ello insistió al PVEM y PT caminar juntos con Morena para tocar puertas y lograr el triunfo en el 2027.

La morenista también anunció que en 7 años se retirará de la política al dar por hecho que asumirá la gubernatura de Aguascalientes y terminará en el 2033.

“En 7 años, habré de concentrarme en disfrutar a mis hijos y nietos”, aseveró