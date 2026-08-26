Cabeza de Vaca: ocultó doble nacionalidad

Cabeza de Vaca

Francisco Javier García Cabeza de Vaca construyó durante más de dos décadas una carrera política en México bajo una declaración formal de renuncia a su nacionalidad estadounidense. No obstante, de acuerdo con información oficial y fuentes del gobierno mexicano, nunca habría quedado consumada ante las autoridades de Estados Unidos.

La contradicción permitió al exgobernador de Tamaulipas acceder a sucesivos cargos de elección popular en México y ahora, años después, utilizar su condición de ciudadano estadounidense para permanecer en Texas a pesar de las pesquizas judiciales en las que está implicado, mismas que incluyen acusaciones de crimen organizado y órdenes de aprehensión.

Estas acciones pueden tener consecuencias bajo la legislación estadounidense. Al acreditarse que García Cabeza de Vaca realizó declaraciones falsas, deliberadas y bajo juramento respecto de su ciudadanía ante autoridades de EU, se actualizaría el delito federal de perjurio.

La doble nacionalidad del ex gobernador tamaulipeco apareció hace ya unos años, por ejemplo, en la sentencia SUP-RAP-102/2024 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitida el 17 de abril de 2024, dentro de una controversia relacionada con el registro de García Cabeza de Vaca como candidato del PAN a diputado federal de representación proporcional.

La resolución no determinó que el exgobernador hubiera cometido un delito por su situación de nacionalidad, sin embargo, sí incorporó documentos oficiales que muestran que, para 2024, una base del propio gobierno mexicano lo tenía registrado con las nacionalidades mexicana y estadounidense.

García Cabeza de Vaca nació en McAllen, Texas, el 17 de septiembre de 1967, de padres mexicanos. Por su lugar de nacimiento obtuvo la ciudadanía estadounidense y, por ascendencia, la nacionalidad mexicana.

En septiembre de 2000 llegó a la Cámara de Diputados como legislador federal. Posteriormente, el 23 de julio de 2001, cuando ya ejercía como diputado, realizó ante autoridades mexicanas una declaración relacionada con su nacionalidad estadounidense.

El documento fue acreditado por Evaristo Alanís Guerra, titular de la Notaría 96 de Monterrey, Nuevo León, y contó con las firmas de funcionarias de la Secretaría de Relaciones Exteriores relacionadas con los procedimientos de nacionalidad.

En el documento quedó asentado que García Cabeza de Vaca renunciaba a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos, así como a cualquier protección distinta de las leyes y autoridades mexicanas.

También se comprometía a abstenerse de realizar conductas que implicaran sumisión a un Estado extranjero.

A partir de ese momento, García Cabeza de Vaca continuó con una carrera política que lo llevó a ocupar diferentes cargos públicos. Fue diputado federal entre 2000 y 2003, presidente municipal de Reynosa de 2005 a 2007, diputado local de 2008 a 2010, senador de 2012 a 2015 y gobernador de Tamaulipas de 2016 a 2022.

La contradicción documental aparece más de dos décadas después.

Registro migratorio

Documentos oficiales consultas correspondientes en las Listas de Control del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), verificando que se encontraron dos registros a nombre de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA con fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1967 de nacionalidad Mexicano y Estadounidense

Documentos oficiales Los registros fueron solicitados por INTERPOL Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por contar con una orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 139/2021.

En 2024, dentro del expediente SUP-RAP-102/2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó información sobre García Cabeza de Vaca al Instituto Nacional de Migración.

La respuesta de la jefa del Departamento de Asuntos Penales B, de la Subdirección de lo Contencioso de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INM, incorporó información obtenida del Centro Nacional de Alertas sobre fichas de búsqueda de INTERPOL y la FGR:

“Se solicitó información a la Subdirección del Centro Nacional de Alertas (CNA) de la Dirección de Información Migratoria dependiente de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, quien sostuvo lo siguiente: Por este medio y en atención a su solicitud de información consistente en verificar si existe Alerta Migratoria a nombre de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y en caso de ser positiva indicar la autoridad que lo solicitó y motivo del mismo.

“Por lo anterior hago de su conocimiento que se realizaron las consultas correspondientes en las Listas de Control del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), verificando que se encontraron dos registros a nombre de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA con fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1967 de nacionalidad Mexicano y Estadounidense”.

El registro resulta clave: más de dos décadas después de la supuesta renuncia, una base oficial del gobierno mexicano seguía identificando a García Cabeza de Vaca con ambas nacionalidades.

De acuerdo con la funcionaria del INM, los registros habían sido solicitados por INTERPOL y la Fiscalía General de la República debido a una orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 139/2021. Es ahí donde las dos historias, la de su nacionalidad y la de sus problemas con la justicia mexicana, vuelven a cruzarse.

Texas

García Cabeza de Vaca reside en Texas desde octubre de 2022 -donde desde entonces se le ve en paseos familiares en zonas públicas, en su casa con su familia, asistiendo a estadios y eventos deportivos y sociales-, después de concluir su administración en Tamaulipas y en medio de los procedimientos judiciales abiertos en México.

Hasta ahora, el exgobernador no ha hecho pública una constancia expedida por las autoridades estadounidenses que demuestre que la renuncia presentada en México en 2001 concluyó con la pérdida efectiva de su ciudadanía estadounidense.

Tampoco existe información pública que establezca que García Cabeza de Vaca haya requerido asilo político o refugio para permanecer durante estos años en Estados Unidos.

La contradicción documental permanece.

En México existe una certificación según la cual García Cabeza de Vaca renunció expresamente a cualquier sumisión, obediencia y fidelidad a Estados Unidos. En los archivos del propio gobierno mexicano aparece, sin embargo, un registro posterior que lo reconoce como mexicano y estadounidense.

El punto es relevante porque atraviesa prácticamente toda su vida pública.

Si la renuncia de 2001 nunca produjo efectos ante Estados Unidos, García Cabeza de Vaca habría conservado la ciudadanía estadounidense mientras fue presidente municipal, diputado local, senador y gobernador de Tamaulipas.

Y esa misma nacionalidad que formalmente dijo dejar atrás al comienzo de su carrera política sería la que, más de dos décadas después, le habría permitido establecerse y permanecer en Texas mientras enfrentaba una orden de aprehensión de la justicia mexicana.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA con fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1967 de nacionalidad Mexicano y Estadounidense.

Francico Javier García Cabeza de Vaca, defraudó a los gobiernos de México y Estados Unidos para acceder a cargos de elección popular y posteriormente –al comprobarse que cometió delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero--, evadirse de la justicia mexicana y refugiarse desde hace cuatro años en territorio estadounidense.

El ex gobernador de Tamaulipas mintió a los gobiernos de México y Estados Unidos desde el año 2000 para poder acceder a cargos de elección popular como diputado federal (2000-2003), presidente municipal de Reynosa (2005-2007), diputado local (2008-2010), senador (2012-2015) y gobernador de Tamaulipas (2016-2022).

Hijo de padres mexicanos, nació en MacAllen, Texas, el 17 de septiembre de 1967, pero fue hasta el 23 de julio de 2001 -ya siendo diputado federal- cuando supuestamente renunció a su nacionalidad estadounidense, de acuerdo con un documento acreditado por el notario Evaristo Alanís Guerra, titular de la Notaria 96 de Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes del gobierno mexicano, este trámite nunca fue notificado por el gobierno panista de Vicente Fox al gobierno de Estados Unidos, por lo que el ex gobernador García Cabeza de Vaca mantiene una doble nacionalidad: mexicana y estadounidense.

En un informe solicitado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, dentro del expediente SUP-RAP-102/2024, la jefa de Departamento de Asuntos Penales B, de la Subdirección de lo Contencioso, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración informó:

“Se solicitó información a la Subdirección del Centro Nacional de Alertas (CNA) de la Dirección de Información Migratoria dependiente de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, quien sostuvo lo siguiente: Por este medio y en atención a su solicitud de información consistente en verificar si existe Alerta Migratoria a nombre de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y en caso de ser positiva indicar la autoridad que lo solicitó y motivo del mismo.

“Por lo anterior hago de su conocimiento que se realizaron las consultas correspondientes en las Listas de Control del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), verificando que se encontraron dos registros a nombre de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA con fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1967 de nacionalidad Mexicano y Estadounidense”.

De acuerdo con la funcionaria, los registros fueron solicitados por INTERPOL Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por contar con una orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 139/2021.

García Cabeza de Vaca reside en Texas desde octubre de 2022, a donde huyó en un avión oficial antes de concluir su mandato como gobernador de Tamaulipas.

De acuerdo con el documento avalado por el Notario 96 de Monterrey, Nuevo León, y firmado por Irma García Mejía, directora de Nacionalidad y Naturalización de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Rocio M. Rodríguez Limón, subdirectora Nacionalidad y Certificación de la secretaría de Relaciones Exteriores, se expresa que García Cabeza de Vaca:

“Renunció a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier estado extranjero; especialmente al de los Estados Unidos de América, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; a todo derecho que los tratados o convenciones intenacionales conceden a los extranjeros y se comprometió a abstenerse de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero”.

Hasta el García Cabeza de Vaca no ha demostrado que su renuncia a la nacionalidad estadounidense este consumada, tampoco existe una versión pública de que haya solicitado asilo político, refugio, ni que autoridad estadounidense haya confirmado que renunció a la nacionalidad de aquel país y su estancia de más de cuatro años en Texas es por ser ciudadano de Estados Unidos.